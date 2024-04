Martinovu (†55) motorku smetl kamion: V den narozenin bude mít pohřeb!

„Rozumím, pokud truchlíte. No vím, že kdekoli teď Maťko je, chtěl by nás a vás vidět vzájemně si pomáhat a také pomáhat všem lidem kolem. A hlavně vzkvétat a prosperovat navzdory všem výzvám,“ uvedla na sociální síti vdova Katarina.

Připomněla i to, co její muž říkal. „Štěstí je vnitřní pocit, který zažíváš, když vítězíš,“ napsala v dojemné vzpomínce s tím, že je vděčná za to, co jí její drahý do života přinesl, společné tvoření, lásku a vzájemné štěstí.

Úspěšný kouč

Lidé na sociálních sítích vyjadřují blízkým zemřelého upřímnou soustrast. „Ti, kterým podal Maťo pomocnou ruku, si mohli být jisti, že je nezklame. Člověk s pevnými, čistými hodnotami, inspiroval a pomohl,“ vzpomínají na něj. Martina si najímaly firmy, přesně totiž určil, jaký mají problém, který brzdí jejich rozvoj.

Společnostem pomáhal zefektivnit marketing, obchod i řízení, byl v tom velmi úspěšný. V sobotu by slavil narozeniny, místo toho se s ním rodina, přátelé a známí v půl desáté dopoledne naposledy rozloučí na brněnském ústředním hřbitově. „Přijďte, prosím, uctít Maťkovu velkou osobnost,“ uvedla vdova na sociální síti.

Tragická nehoda

Tragická nehoda se odehrála v pondělí 8. dubna večer na dálnici D1 nedaleko středočeských Mirošovic. Podle policie kamioňák nejspíš při přejíždění z pravého jízdního pruhu do levého ohrozil a pravděpodobně i srazil návěsem Martina na motorce.

„Řidič nákladního vozidla pokračoval v jízdě dál a policistům se jej podařilo vypátrat v kraji Vysočina,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Nehodou se zabývají kriminalisté, hledali i svědky, kteří mají událost zaznamenanou na palubní kameře.

