Při stavbě obchvatu Frýdku-Místku silničáři údajně využívali toxickou sypaninu z heřmanické haldy v Ostravě. Informaci o tom zveřejnil frontman skupiny Mirai - Mirai Navrátil (31). Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to tvrdě odmítá a město Frýdek-Místek považuje věc za uměle vyvolanou kauzu.

Mirai, který ve Frýdku-Místku bydlí, pověsil na sociální síť dva dokumenty. V jednom si ŘSD dopisuje s Ostravskou těžební společností o tom, že dodávka hlušinové sypaniny z odvalu Heřmanice v Ostravě na stavbě obchvatu je kontaminována a druhým je tabulka, podle níž odval mnohonásobně překračuje povolené hodnoty arsenu a kadmia.

„Víte, že obchvat Frýdku-Místku je postavený z materiálu plného nebezpečného odpadu? Co se stane, když zaprší, a to toxické peklo stéká do potůčku kolem obchvatu, půdy, zahrádek, studánek a okolí?,“ ptá se na sociální síti zpěvák Mirai, které tím rozvířil jinak už klidné vody kolem dříve problematického obchvatu. Devět kilometrů dálnice stálo 4,5 miliardy, obchvat byl zprovozněný v roce 2023.

Kde je toxická zemina? Nevím!

Podle bývalého místopředsedy představenstva Ostravské těžební Petra Gřunděla se na stavbu obchvatu mělo odvést z haldy 200 tisíc tun zeminy. „Vím, že to silničáři přísně kontrolovali, takže kde toxická sypanina nakonec skončila, nevím,“ sdělil Gřunděl.

Mluvčí státního podniku Diamo však upřesnil, že z odvalu stavební firma Strabag odvezla na stavbu dálnice D48 Frýdek-Místek asi 30 tisíc tun hlušinové sypaniny.

„Součástí smlouvy o prodeji 200 tisíc tun hlušiny bylo ujednání, že státní podnik Diamo neručí za její kvalitu. Strabag však odkoupil pouze těch 30 tisíc tun. Jak s nimi bylo dále naloženo, nevíme,“ poznamenal mluvčí Diama Tomáš Indrei.

Radnice: Vše je v pořádku

„Frýdecko-místecká radnice si na základě kauzy vyvolané na sociálních sítích vyžádala podrobné vyjádření investora,“ uvedla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová. „Zhotovitel řádně prokázal a doložil certifikáty a výsledky zkoušek o nezávadnosti materiálu. Odchycení podezřelého materiálu v roce 2020 došlo včas,“ podotkla.

„Prakticky chvíli po zahájení návozu jsme odchytili nevhodnou várku uloženou na mezideponii stavby, a další návoz materiálu z haldy Heřmanice jsme ihned pozastavili. Dodavatel nevhodnou várku na své náklady odvezl,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Následně v roce 2021 zhotovitel Strabag vyzval k odběrům přímo na Haldě Heřmanice. Opětovně se prokázalo naše podezření a opětovně jsme firmu informovali. Strabag pak rozvázal s dodavatelem smlouvy. Po celou tuto dobu se však žádné materiály z Heřmanic nevozily,“ dodal Rýdl.

Skatulův Hliník

Jedinou ekologickou zátěží na trase výstavby obchvatu byla podle mluvčí Frýdku-Místku Jany Musálkové Jeckelové skládka nebezpečných odpadů, tzv. Skatulův hliník. Jednalo se o odpad z Válcoven plechu Frýdek-Místek, zejména o odpadní dehty, které tam Válcovny navážely přibližně 40 let.

Sanace této skládky byla jednou z podmínek zahájení výstavby obchvatu Frýdku-Místku. Stát tuto skládku zlikvidoval v letech 2017 až 2019. Celkem bylo odtěženo téměř 70 tisíc tun odpadních dehtů, neutralizačních kalů a další kontaminované zeminy.

