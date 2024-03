Češka se v Tunisku přiznala k vraždě manžela: Dva drsné soudy!

Šance turistky (50) z Ostravy na návrat do vlasti je zatím v nedohlednu. Češka podle místní policie loni v červenci naplánovala a pak v hotelovém pokoji zavraždila manžela (†59). Skončila v tuniském vězení, má za sebou už druhé soudní jednání. Hrozí, že si případný trest odpyká v africké zemi. Česko usiluje o její vydání.

Verdikt v případě zatím nepadl, a to ani při druhém soudním jednání začátkem tohoto týdne. „Česká diplomacie nadále usiluje o to, aby trestní řízení přebrala Česká republika. Další soud je nařízen na polovinu dubna,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace ministerstva zahraničí Mariana Wernerová pro CNN Prima NEWS.

Žena se podle tuniské strany k vraždě muže přiznala. Zemřel v hotelovém pokoji, pitva odhalila známky škrcení. Pár měl mít ve vztahu problémy. „Prý ji mlátil, opil se a zase se začali hádat. Říkal, že ji udusí ve spánku, tak to asi udělala dřív,“ popsala loni po činu neteř zadržené ženy.

Turistka tak vyměnila hotelové pohodlí za spartánské podmínky ženské věznice v Messadine. Tunisko má přitom s námi již více než čtyři desetiletí platnou bilaterální dohodu. Podle té by měla být žena vydaná k potrestání do České republiky, pokud o to stát diplomatickou cestou zažádá.

Tak se i stalo, komunikace s tuniskou stranou je ale složitá. Nelze proto vyloučit, že Češku v Tunisku odsoudí, a ona si bude muset v tamním vězení trest odpykat.