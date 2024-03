Jih Čech zasáhlo zemětřesení o síle 3,9: Třásl se celý dům, popisují lidé

Síla 3,9 stupně není v republice častá. Ohnisko bylo zhruba 18 kilometrů pod zemí v 11:41 u Mirotic na Písecku. Lidé však mohli otřesy pocítit i v okruhu několika kilometrů. ČTK to řekl Jakub Klicpera z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Podle starostky Mirotic Martiny Mikšíčkové (SNK města Mirotice) otřesy v obci zřejmě nezpůsobily žádné škody.

Přírodní jev vyděsil obyvatele v mnoha obcích na jihu Čech, na sociálních sítích popsali otřesy i dunivé rány. „Třásl se celý dům, myslela jsem, ze mám halucinace,“ svěřila se například se svou zkušeností Martina z Teslín. „Zarazilo mě to hučení a pak se klepal celej barák,“ dodala k tomu Michaela. Další lidé doplnili, že hučení připomínalo jedoucí vlak.

„Jedná se o otřesy, které by neměly způsobit prakticky žádné škody. Síla 3,9 v celosvětovém měřítku nepředstavuje nic výjimečného, ale na české poměry je to relativně vzácné. Hloubka epicentra 18 kilometrů je dvojnásobná v porovnání s otřesy, které se objevují v západních Čechách. Čím je epicentrum hlouběji, tím méně se to projeví na povrchu,“ řekl Klicpera. Podle ohlasů veřejnosti na sociálních sítích zemětřesení zaznamenali od Blatné na Strakonicku až k Vimperku na Prachaticku.

Pro Jihočeský kraj jde o ne příliš častý jev. Zemětřesení bývá nejčastěji na Karlovarsku. „Otřesy zaznamenáváme i na Ostravsku. V případě dnešního místa nemůžeme říci, že to je překvapivé, ale rozhodně to není tak běžné,“ řekl Klicpera. Na jihu Čech podobný jev odborníci zaregistrovali naposledy před více než deseti lety. V lednu 2012 geofyzikální ústav evidoval otřesy v Českém Krumlově o síle 2,4 stupně. Letos v únoru se v Jistebnici na Táborsku vyskytlo mikrozemětřesení s magnitudem 0,6.

V České republice se větší zemětřesení vyskytlo naposledy loni v listopadu. Seismografy na Chebsku tehdy zaznamenaly otřes o síle 3,25 stupně.