Exploze v Libavé: Jeden mrtvý a osm zraněných po výbuchu granátu ve vojenském prostoru!

„Vojenská policie zahájila úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti a přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti neznámého pachatele. Ve věci Vojenská policie provádí úkony trestního řízení a zajišťuje nezbytné informace a podklady pro objasnění trestného činu,“ uvedla mluvčí Mlýnková.

„Co vybuchlo, je předmět šetření Vojenskou policií. Bude záležet na nich, kdy budou informace potvrzeny a dostupné ke sdělení. Bude to trvat pár dnů, možná týdnů,“ řekla ČTK mluvčí generálního štábu armády Magdalena Dvořáková.

Munice vybuchla při plánovaném výcviku pyrotechniků, všichni byli příslušníky Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí. Na místě výbuchu zemřel voják, zraněno je dalších sedm vojáků a jeden občanský zaměstnanec. Jde výhradně o Čechy, příslušníky Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, uvedlo ministerstvo obrany.

Výbuch nastal krátce po 11:00 v prostoru trhací jámy Čermná. Na místě zasahoval Hasičský záchranný sbor. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) po návštěvě zraněných v olomouckých nemocnicích vyloučila sabotáž a řekla, že šlo o tragickou událost.

„Bohužel tato událost si vyžádala jednu oběť na lidském životě a několik raněných. Myslím na všechny pozůstalé zemřelého vojáka a také na všechny raněné. Přeji jim, aby se co nejdříve uzdravili a vyvázli bez vážných následků,“ napsala ministryě.

Po návštěvě zraněných uvedla, že nikdo z nich by podle ní neměl být v ohrožení života. „Všichni si přejeme, aby byli propuštěni co možná nejdříve bez nějakých vážných následků,“ řekla ministryně. Ministerstvo obrany už podle ní aktivovalo tým, který rodině zemřelého nabídne pomoc prostřednictvím vojenského fondu Solidarity.

Tragická událost se stala při cvičení pyrotechniků, vyšetřování vede Vojenská policie. Mezi zraněnými je jeden civilní zaměstnanec, podle Černochové by mělo jít o zaměstnance ministerstva obrany.

„V tuto chvíli si veřejnost zaslouží informaci, že v prvotních momentech vyšetřování není žádné podezření na to, že by se jednalo o nějakou sabotáž nebo o něco, co by souviselo s mezinárodní situací, ale jde o velmi tragickou událost, ke které došlo při manipulaci,“ doplnila ministryně. Věří, že po vyšetření celé věci budou následovat taková opatření, aby se podobná tragédie neopakovala.

Soustrast pozůstalým a rychlé uzdravení zraněným vyjádřil po výbuchu premiér Petr Fiala (ODS), šéf nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš i další politici, stejně jako také náčelník generálního štábu Karel Řehka. „Dnes jsme ztratili jednoho z nás. Při výbuchu munice dnes na Libavé přišel o život náš voják, kolega a kamarád a několik dalších bylo zraněno,“ napsal na síti X Řehka.

Vyjádřil upřímnou soustrast rodině a blízkým zemřelého a popřál brzké uzdravení všem zraněným. „Jednotce přeji, aby se s tou obrovskou ztrátou a bolestí dokázala co nejdříve vyrovnat,“ dodal.

Podle informací ze stránek Vojenského újezdu Libavá bylo na pondělí naplánováno ve vojenském prostoru cvičení. Omezen je provoz na přístupových komunikacích a nahlášena je i zvýšená hlučnost a průjezd okolními obcemi.

Ve vojenském prostoru Libavá se pořádají výcviky profesionálních vojáků, aktivních záloh i dobrovolná vojenská cvičení. V Libavé se konají také výcviky ukrajinských vojáků, kteří v Česku cvičí v rámci asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu.

V minulosti například v červenci 2021 utrpěli zranění dva vojáci při sanaci bývalého vojenského prostoru Brdy, kteří čistili od munice bývalou pěchotní střelnici Kolvín. Při manipulaci ale jedna střela vybuchla.

Těžce zraněný voják po dvou týdnech podlehl zraněním, explozi přežil pyrotechnik ze ženijního pluku v Bechyni, který později před soudem čelil obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a hrozilo mu až pětileté vězení. Obžaloba ho vinila z toho, že jako hlavní pyrotechnik nesprávně identifikoval nalezenou dělostřeleckou munici jako náhradní a při manipulaci s ní porušil předpisy.

Pyrotechnik s mnohaletou praxí u armády, včetně účasti na zahraničních misích v Afghánistánu, ale u soudu uvedl, že na skládku nechal přemístit jen nalezenou dělostřeleckou munici bez výbušniny. Výbuch vysvětloval tím, že zraněný voják zřejmě našel ještě jinou střelu, nikomu to ale neohlásil a střelu se sám snažil demontovat. Ta ale explodovala. Soudy pyrotechnika osvobodily.