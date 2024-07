Boj o život na Nymbursku: Muže bodla vosa do jazyku!

Muž na Nymbursku musel být letecky transportován do nemocnice poté, co ho vosa bodla do jazyka. (Autor: Blesk/Václav Burian, Profimedia.cz)

Záchranáři varují před letošní nebezpečnou vlnou bodavého hmyzu. Muž z Nymburska musel být 18. července letecky transportován do Vojenské fakultní nemocnice v Praze poté, co ho vosa bodla do jazyku. Bodnutí u něj vyvolalo silnou alergickou reakci a upadl do bezvědomí.