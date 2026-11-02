Letos v září se Adélce změnil život v jediné vteřině. Cestou do školy její křehká kost nevydržela běžný krok a utrpěla spontánní zlomeninu levé čéšky. Na operačním sále ve Fakultní nemocnici Brno se díky špičkové práci lékařů podařilo koleno zafixovat.
„Adélka je nyní po operaci doma, má před sebou měsíce náročné fixace v ortéze a dlouhou, bolestivou cestu k uzdravení. Její největší motivací je vrátit se plně k samostatnému životu na gymnáziu a znovu skočit do závodního bazénu,“ svěřila se Blesk.cz její maminka Kamila.
Sbírka: Rehabilitace, zařízení pokojíku
Aby se Adélce vrátila plná hybnost kolene a nedošlo k trvalému poškození svalového aparátu, standardní pojišťovnou hrazená péče nestačí. Na platformě Donio.cz tak vznikla na Adélčinu podporu sbírka.
Jedinou radostnou zprávou pro těžce zkoušenou rodinu je aktuální přidělení bezbariérového bytu brněnským magistrátem. I tak jsou před Adélkou náročné měsíce. Zásadní budou peníze pro dlouhodobé pooperační rehabilitace a lázeňskou péči.
„Pokud bude něco nad rámec nákladů na lázně či plavecké tréninky, bude to použito na nákup nového vybavení do Adélčina prvního samostatného bezbariérového pokojíčku včetně cvičícího koutku,“ řekla její maminka.
Důchodce věnoval Adélce 300 tisíc
V roce 2019 po zveřejnění případu daroval rodině tehdy šestileté Adélky štědrý dar 300 tisíc na nákup nezbytného auta čtenář Blesku důchodce Antonín. Z částky rodina předala 20 tisíc brněnskému sportovnímu klubu Kontakt, kde se postižení učí plavat. Mezi nimi byla právě i Adélka.
Co je syndrom křehkosti kostí
Jde o vrozené genetické onemocnění pojivové tkáně známé jako osteogenesis imperfekta. Příčinou je nedostatek nebo špatná kvalita kolagenu typu I – bílkoviny, která tvoří základní stavební kostru kostí. Kosti jsou kvůli tomu extrémně oslabené a lámou se i při běžném pohybu nebo zcela bez zjevné příčiny.
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