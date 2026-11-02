Volání o pomoc vycházelo z oddělené části trafostanice, kam byl jen omezený přístup. „Zraněná žena s policisty komunikovala přes dveře, její zdravotní stav však nasvědčoval vážnému zranění,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Za použití hydrauliky se policistům podařilo dveře otevřít, dál se však bez odborného posouzení situace neodvážili. Ke slovu tak přišli hasiči.
„Velitel zásahu hasičů po příjezdu rozhodl o nutnosti vyčkat na pracovníka společnosti zajišťující správu distribuční soustavy, který provedl odpojení přívodu vysokého napětí,“ popsala další postup mluvčí.
Teprve poté se podařilo vážně popálenou ženu (47) vyprostit a převézt do nemocnice. Kvůli zkratu v trafostanici zůstali lidé v městské části Židenice půl hodiny bez elektrického proudu.
Hazard se životem
Policisté kvůli páteční události důrazně varují před vstupem do objektů trafostanic a dalších zařízení elektrické distribuční soustavy. „Tato místa představují vysoké riziko úrazu elektrickým proudem, který může mít velmi vážné, často i smrtelné následky. Nebezpečí hrozí nejen při přímém kontaktu s elektrickými zařízeními, ale i při pouhém přiblížení se k částem pod vysokým napětím,“ zdůraznila mluvčí.
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