Nejméně tři, podle některých informacích dokoncě pět mužů, se mělo vrhnout na sotva dospělou dívku a využít její opilosti. „Měli jí zasouvat jí prsty do vagíny. Vše si natáčeli na mobilní telefon a zveřejnili ho na sociálních sítích,“ uvedl zdroj pro server novinky.cz.
Případ nechtějí policisté komentovat s ohledem na vyšetření, které vede GIBS. „K této věci se nyní nebudeme vyjadřovat s ohledem na ochranu oběti,“ sdělil mluvčí GIBS Jakub Augusta.
S klatovským policistou, který je v souvislosti s tímto ohavným činem vyšetřován, byl již ukončen pracovní poměr. Důvodem je ale jiný čin – měl přijít do práce opilý.
„Ze strany služebního funkcionáře s personální pravomocí bylo rozhodnuto o zrušení služebního poměru ve zkušební době dotyčného příslušníka, neboť k našemu ředitelství nastoupil 1. května letošního roku,“ uvedl mluvčí policie Michal Schön.
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