TJ Tršice hledá tajemné řezníky: Rozbourali divočáka na lavičce fotbalového hřiště! Zbytky ukryli do listí
Situace, kterou nevymyslíš. Fotbalový klub TJ Tršice se obrátil na své sledující s bizarní žádostí o pomoc. Čtyři lidé měli v noci dotáhnout mrtvého divočáka na fotbalové hřiště v Tršicích, položit ho na lavičku a přímo tam ho rozbourat. Zbytky zvířete pak zahrabali do listí. Místní fotbalový klub nyní pátrá po svědcích a žádá veřejnost o pomoc.
TJ Tršice zveřejnily na Facebooku výzvu, ve které žádají o pomoc s objasněním neobvyklé události. Podle klubu se všechno odehrálo v noci z neděle na pondělí. Někdo měl nejprve srazit divočáka a následně si splést fotbalové hřiště s jatkami.
Jatka na lavičce
Kamerové záznamy zachytily čtyři osoby, které po půlnoci táhly zvíře přes hřiště. Ještě předtím se měly u střídaček domlouvat, co s ním udělají. Následně měl někdo divočáka rozbourat přímo na lavičce. Zbytky zvířete pak skončily pohozené v listí.„Takové jednání na fotbalové hřiště rozhodně nepatří. Prosíme každého, kdo by mohl mít k této události jakékoli informace, aby se nám ozval do soukromé zprávy,“ apelují TJ Tršice na sledující.
Pod příspěvkem se rychle rozjela bouřlivá diskuse. „Prostě hrajete jak prasata,“ rýpl si do fotbalového umu Tršic pan Michal. Jak je u Čechů zvykem, většina komentujících bere situaci s humorem. „Prostě vás jen s*re, že vás nepozvali na zabijačku,“ má jasno jeden z diskutujících. „Tak se zelím nebo se šípkovou,“ vzpomněl si na oblíbený film Slavnosti sněženek uživatel Lukáš.
Tak to bylo vždy, chudý lid dělá co může