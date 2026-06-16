Smrt čtyř Čechů v Chorvatsku: Slavný mořeplavec mluví o porušení pravidel!

Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Katamarán Krilo Eclipse.
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.
Aktualizováno -
16. června 2026
14:10
Autor: Kamil Morávek, Martin Lisičan, ČTK, Nicole Kučerová - 
15. června 2026
15:17

V neděli došlo u chorvatského Splitu mezi ostrovy Brač a Šolta ke srážce katamaránu s plachetnicí, která si vyžádala životy čtyř českých turistů. Podle námořníka s více než 40 lety zkušeností byla příčinou nehody nejspíš nedbalost posádek. Není podle něj možné, že se plavidla navzájem neviděla. Mořeplavec Jiří Zindulka je jiného názoru.

Na palubě katamaránu bylo v době kolize 118 pasažérů a 7 členů posádky. Plachetnice s českými občany převážela osm osob. Jak přesně k nehodě došlo, zůstává předmětem vyšetřování. Redaktoři portálu 24sata.hr se na názor zeptali námořníka s více než 40 lety zkušeností. „Nejspíš to bylo kvůli špatnému odhadu a nedbalosti posádky katamaránu,“ řekl.

Na moři totiž podle něj platí pravidlo, podle kterého mají plachetnice přednost a ostatní plavidla se jim musí bezpečně vyhýbat. „Šlo o poměrně velký katamarán, na můstku muselo být několik lidí a někdo si plachetnice určitě musel všimnout,“ dodal. Lodě byly vzdálené asi jen kilometr a počasí navíc viditelnost nijak nesnižovalo. Plachetnici musela navíc posádka vidět i na přístrojích.

„Možná došlo k nějaké technické závadě, myslím si však, že šlo spíš o pochybení posádky. To však určí až vyšetřování Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury,“ uzavřel. 

Podle mořeplavce Jiřího Zindulky z dosud zveřejněných informací vyplývá, že trajektový katamarán připlouval k plachetnici zprava. V takové situaci měla podle pravidel plachetnice povinnost uvolnit cestu. „Pokud hrozí nebezpečí srážky, je nutné změnit kurz směrem od blížící se lodi, ubrat rychlost nebo zcela zastavit,“ uvedl.

Zindulka zdůraznil, že bez znalosti všech okolností nelze určit míru zavinění jednotlivých posádek. Nelze vyloučit ani možnost, že posádka rychlého katamaránu plachetnici přehlédla a udělala nečekaný manévr směrem k ní. V takové chvíli musí následovat úhybný manévr, protože plout před přídí přijíždějící lodi je podle Zindulky nejrizikovější možnost. „Všechno to jsou spekulace. Nedá se k tomu říci nic víc, než že je nutné počkat na výsledky vyšetřování,“ dodal.

Podle soudního znalce se specializací na posuzování technického stavu lodí a plavidel Pavla Stejskala je předčasné vyvozovat závěry, dokud nebudou známy okolnosti nehody včetně směru plavby obou plavidel a jejich reakcí před srážkou.

„Největším nepřítelem je situace, kdy se zdánlivě nic neděje a pozornost kapitána je otupená pocitem bezstarostnosti a bezpečí. Ale přehlédnout 56 metrů dlouhý katamarán je nemožné. Může se to stát pouze, když se nikdo nedívá. Tedy porušení pravidla COLREG. Katamarán je vybavený takovou technikou, že nemůže plachetnici přehlédnout, obzvláště když je vidět za jasného počasí pouhým zrakem,“ uvedl Zindulka.

Plachetnici neřídil kapitán?

Jak informoval server morski.hr, v době nehody plachetnici kapitán prý neřídil. Tu měl na starost jeden z pasažérů, který údajně také patří mezi oběti tragédie. Na můstku katamáránu zase údajně nebyl velitel!   

Jedna z nejhorších nehod

Kapitán přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera označil nehodu za jednu z nejhorších událostí své kariéry. Oznámení o kolizi dostali záchranáři v neděli krátce po půl dvanácté dopoledne. Ke srážce došlo na asi 800 metrů široké zátoce. Do akce vyrazily čluny i helikoptéry.

Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy
Katamarán Krilo Eclipse.
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.

Témata:
ChorvatskoSplitŠoltaplachetnicenehoda
Kamil Morávek
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arbitr ( 16. června 2026 08:07 )

...když jsem si na přepravní lodi v mořském průlivu, kdy byl po obou stranách na dohled břeh s domy všiml, že v prosklené kabině řízení nikdo není, bylo mi sděleno, že většinu cesty - tedy i nyní - řídí běžně jen autopilot !?
Ne, že bych byl odborník, ale na lodi plné lidí v ne moc širokém průplavu s provozem jiných plavidel mě to trochu zaskočilo.

Jelimanek ( 15. června 2026 23:19 )

Kvakin: Když Vy jste mně nabídnul na smeč tak jsem holt neodolal🤪

Qakina Qakina ( 15. června 2026 22:50 )

... máte problém pochopit napsané - z vyšetřování se dozvíme, zda katamarán "houkal" ... po pitvách se dozvíme, zda nebyl přítomen alkohol - kapišto jelimánek

Karlos Rock ( 15. června 2026 21:48 )

Pracoval jsem na velké říční lodi. Na které bylo až 130 lidí. Každá taková loď má radar a vidí dobře kdo se v okolí pohybuje. A ty s tím malým člunem si měli ověřit zda trasa není obsazená velkou lodí která převáží lidi z břehu na břeh. Prostě malej člun tam neměl být. Dnes si vyrazit na moře poblíž pobřeží není možné bez informací. Bohužel!

LelujaLuka ( 15. června 2026 20:03 )

Kdysi jsem si dělala kapitánské zkoušky na malá plavidla a dost mě překvapilo, že po dni tréninku na Baťově kanálu jsem potom jela na ostro, projela plavební komorou, pak jsem složila test a měla jsem oprávnění vyjet i na moře... A to jsem si teda sakra nebyla jistá ani na té sladké vodě bez proudů. Od té doby jsem neměla odvahu si sama loď půjčit a řídit jí, hodně věcí jsem zapomněla, ale papír mám pořád...? Bylo by to dražší a náročnější, ale myslím, že systém jako v autoškole, kdy je těch jízd víc, víc se zkouší třeba i ,,parkovat", by tomu slušel. A to moře je fakt vyšší dívčí.

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