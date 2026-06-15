Mladý „Spider-man" zemřel: Zřítil se do sopky
Mladý horolezec přezdívaný jako „Spider-man Jemenu“ tragicky zemřel po pádu do 120 metrů hluboké sopky! Během šplhání se rukou nestihl zachytit a drobný přehmat ho nakonec stál život. Pátrací tým hledal tělo dobrodruha v mimořádně nevlídných podmínkách.
Kaskadér Al-Qaqa Ibn Antar (†30) s vysloužilou přezdívkou „Spider-man Jemenu“ tragicky zemřel při jednom ze svých nebezpečných kousků. Během zdolávání stěny sopky Damt bez jakéhokoliv jištění nestihl správně přehmátnout a spadl do 120 metrů hluboké sopky.
Unikátní sopečný kráter je dominantou jemenské oblasti. Vyznačuje se strmými skalními stěnami a horkým jezerem s vysokým obsahem síry. Teplota vody se pohybuje mezi 40 a 60 stupni a nad hladinou je snížené množství kyslíku. Přírodní podmínky činily hledání těla zesnulého kaskadéra mimořádně náročné. Podle Civilní obrany Jemenu byla akce jednou z nejnáročnějších v zemi. Uprostřed nepřístupného terénu nakonec profesionál Abdo Mohamed Al-Qans našel v hloubce 30 metrů tělo horolezce.
Podle serveru Daily Star Spider-man sklízel obdiv na sociálních sítích, které obletělo i video tragického pádu. Na záběru se mladík snaží vyšplhat po šikmé stěně popsané arabskými nápisy, když mu uklouzne ruka. Drobná chyba nakonec stojí kaskadéra život.
Jemenská vláda poděkovala za sehranost a odhodlanost celého záchranného týmu a vyzvala veřejnost k opatrnosti v nebezpečných přírodních oblastech.
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