Mladý „Spider-man" zemřel: Zřítil se do sopky

Spider-man Al-Qaqa Ibn Antar
Spider-man Al-Qaqa Ibn Antar
Spider-man Al-Qaqa Ibn Antar
Tragický pád kaskadéra do jemenské sopky
Tragický pád kaskadéra do jemenské sopky
Autor: Nicole Kučerová - 
15. června 2026
10:52

Mladý horolezec přezdívaný jako „Spider-man Jemenu“ tragicky zemřel po pádu do 120 metrů hluboké sopky! Během šplhání se rukou nestihl zachytit a drobný přehmat ho nakonec stál život. Pátrací tým hledal tělo dobrodruha v mimořádně nevlídných podmínkách.

Kaskadér Al-Qaqa Ibn Antar (†30) s vysloužilou přezdívkou „Spider-man Jemenu“ tragicky zemřel při jednom ze svých nebezpečných kousků. Během zdolávání stěny sopky Damt bez jakéhokoliv jištění nestihl správně přehmátnout a spadl do 120 metrů hluboké sopky.

Unikátní sopečný kráter je dominantou jemenské oblasti. Vyznačuje se strmými skalními stěnami a horkým jezerem s vysokým obsahem síry. Teplota vody se pohybuje mezi 40 a 60 stupni a nad hladinou je snížené množství kyslíku. Přírodní podmínky činily hledání těla zesnulého kaskadéra mimořádně náročné. Podle Civilní obrany Jemenu byla akce jednou z nejnáročnějších v zemi. Uprostřed nepřístupného terénu nakonec profesionál Abdo Mohamed Al-Qans našel v hloubce 30 metrů tělo horolezce.

Video  Mladý „Spider-man" zemřel: Zřítil se do sopky  - Civil Defence of Yemen
Video se připravuje ...

Podle serveru Daily Star Spider-man sklízel obdiv na sociálních sítích, které obletělo i video tragického pádu. Na záběru se mladík snaží vyšplhat po šikmé stěně popsané arabskými nápisy, když mu uklouzne ruka. Drobná chyba nakonec stojí kaskadéra život.

Jemenská vláda poděkovala za sehranost a odhodlanost celého záchranného týmu a vyzvala veřejnost k opatrnosti v nebezpečných přírodních oblastech.

Spider-man Al-Qaqa Ibn Antar
Spider-man Al-Qaqa Ibn Antar
Spider-man Al-Qaqa Ibn Antar
Tragický pád kaskadéra do jemenské sopky
Tragický pád kaskadéra do jemenské sopky

Témata:
kaskadérvládapádsopkaTĚLOjezerospidermansíracivilní obranašplhánídamtJemen
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Marešova asistentka Kateřina (†42) je po smrti: Leoš odtajnil příčinu
Marešova asistentka Kateřina (†42) je po smrti: Leoš odtajnil příčinu
Aha!
Test 1-2-3: Jak v obchodě za pár vteřin poznat, že vám letní boty zničí nohy?
Test 1-2-3: Jak v obchodě za pár vteřin poznat, že vám letní boty zničí nohy?
Dáma
Třetí červnový týden podle karet: Blížence čeká zkouška vztahů
Třetí červnový týden podle karet: Blížence čeká zkouška vztahů
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Po Trumpově dohodě prudce spadly akcie ČEZ. Burzy ale mají zaděláno na růst
Po Trumpově dohodě prudce spadly akcie ČEZ. Burzy ale mají zaděláno na růst
e15
Klopp omylem vytvořil spekulaci. Nafackoval bych si. Je mi 59 let a pořád jsem idiot, říká
Klopp omylem vytvořil spekulaci. Nafackoval bych si. Je mi 59 let a pořád jsem idiot, říká
iSport
Jefim Fištejn: Putin žije v bludu. Petrohradské fórum ukázalo Rusko jako parodii na sebe samo
Jefim Fištejn: Putin žije v bludu. Petrohradské fórum ukázalo Rusko jako parodii na sebe samo
Reflex
Vítejte v roce 2725! Aneb punkový roadtrip po Iráku nejen za oslavou Nourúzu
Vítejte v roce 2725! Aneb punkový roadtrip po Iráku nejen za oslavou Nourúzu
Lidé a země