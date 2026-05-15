Batole vypadlo z balkonu! Hrůzu natočila kamera

Autor: Andrea Vídeňská - 
15. května 2026
13:33

V kolumbijské Bogotě se odehrála děsivá scéna, při které šlo o sekundy. Dvouletého chlapce nechal nezodpovědný otec samotného doma. Batole se dostalo na okraj balkonu, kde viselo nad prázdnem ve čtvrtém patře. Sousedé v panice sháněli cokoliv, co by mohlo zmírnit pád. Dítě nakonec ztratilo síly a spadlo dolů. Jako zázrakem se mu nic nestalo.

Děsivá scéna se odehrála v kolumbijské metropoli Bogotě a místní obyvatelé na ni zřejmě do smrti nezapomenou. Dvouletý chlapec zůstal doma sám, protože si otec odešel koupit cigarety. Během nepřítomnosti otce se batole dostalo na balkon ve čtvrtém patře a od smrti ho dělily pouhé vteřiny, informuje deník New York post.

Pohotoví sousedé

Podle svědků dítě vyšplhalo na balkon samo. Nakonec se dostalo až na úplný okraj a z balkonu zůstalo viset. Přítomní svědci okamžitě začali křičet a běželi k domu, další volali o pomoc. V tu chvíli se na místě strhl zmatek a panika. Lidé se rychle semkli a snažili se něco udělat.

Několik lidí se postavilo přímo pod balkon a začali sbírat všechno, co bylo po ruce a mohlo zmírnit pád. Deky, bundy a oblečení. Z toho během pár sekund udělali improvizovanou „síť“, do které se dítě mohlo zachytit.

Zázrak

Chlapec postupně ztrácel síly a bylo jasné, že dlouho nevydrží. Lidé na něj křičeli, snažili se ho uklidnit, nakonec se pustil. Z výšky několika metrů se zřítil přímo dolů a během pádu ještě narazil do fasády domu. Lidé pod balkonem jen bezmocně přihlíželi. 

V posledním možném okamžiku ho ale sousedé dokázali zachytit do připravených dek a vlastních rukou. Batole jako zázrakem přežilo bez vážných zranění. Případ mají v rukou příslušné úřady. 

