„Požár se rychle rozšířil a dva chlapci, kteří se nacházeli na zahradě, utekli do její zadní části. Oheň jim však uzavřel cestu zpět k rodinnému domu. Spolu s babičkou tak zůstali uvězněni mezi ploty sousedních zahrad, bez možnosti úniku,“ popsal situaci mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Plot byl překážka
Dva sousedé se okamžitě pokusili požár hasit pomocí zahradní hadice, ale bez úspěchu. „Jeden z nich proto přeskočil plot a snažil se děti i babičku dostat přes plot do bezpečí,“ pokračoval mluvčí hasičů.
To se ale také nepodařilo. Plot byl pro ně příliš složitá překážka. Začalo proto horečné hledání jiné únikové cesty. „Nakonec objevili průchod v plotě, kterým se všichni dostali na sousední pozemek,“ upřesnil Komosný.
Děti přitom vyvázly z pekelného žáru bez újmy. Babička utrpěla lehké popáleniny na rukou. Byla převezena do nemocnice k ošetření. „Podle vyšetřovatele byla vyčíslena vzniklá škoda na 50 tisíc korun, zásahem hasičů byl uchráněn majetek v hodnotě jednoho milionu korun. Příčinou požáru byla nedbalost,“ dodal mluvčí hasičů.
