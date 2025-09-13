Policisté, kteří přijeli na místo jako první, okamžitě začali burcovat obyvatele a vyvádět je z domu. Riskovali přitom vlastní životy, a to doslova. Tři z nich se přiotrávili a jeden musel být odvezen do nemocnice.

Tragický požár v Tišnově: Kouř udusil obyvatele domu

Mezitím na místo přijeli hasiči, kteří byli na místě už sedm minut od nahlášení požáru. „Pomocí žebříku jsme pomohli zachránit 17 lidí, 12 lidí se z domu evakuovalo samo,“ řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský, podle kterého hasiči oheň uhasili za 11 minut.

O evakuované se okamžitě postarali záchranáři „Na místě jsme ošetřili celkem deset lidí, čtyři z nich jsme převezli do nemocnice,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová. Příčina požáru je předmětem šetření. Škoda je 4,5 milionu korun.

VIDEO: Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích.

Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích HZS Jihomoravského kraje