Policisté, kteří přijeli na místo jako první, okamžitě začali burcovat obyvatele a vyvádět je z domu. Riskovali přitom vlastní životy, a to doslova. Tři z nich se přiotrávili a jeden musel být odvezen do nemocnice.
O evakuované se okamžitě postarali záchranáři „Na místě jsme ošetřili celkem deset lidí, čtyři z nich jsme převezli do nemocnice,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová. Příčina požáru je předmětem šetření. Škoda je 4,5 milionu korun.
VIDEO: Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích. Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích HZS Jihomoravského kraje
