„Hasiči v dýchací technice a se zavodněným proudem vstoupili do zakouřeného sklepa, kde vyhledávali pohřešovanou osobu. Zraněného průzkumná skupina brzy našla a transportovala ho před dům, kde byl předán do péče posádky záchranné služby,“ řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský.
O poznání lépe dopadli další obyvatelé domu, kteří byli v dalších podlažích. Všechny čtyři hasiči bezpečně vyvedli ven. Příčina požáru a výše škody je předmětem dalšího šetření.
VIDEO: Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích. Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích HZS Jihomoravského kraje
