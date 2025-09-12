„Hasiči v dýchací technice a se zavodněným proudem vstoupili do zakouřeného sklepa, kde vyhledávali pohřešovanou osobu. Zraněného průzkumná skupina brzy našla a transportovala ho před dům, kde byl předán do péče posádky záchranné služby,“ řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Tragédie v Brně: Při požáru bytu zemřel člověk

Záchranáři bohužel ale neměli už šanci nešťastníkovi účinně pomoci. „I přes veškeré úsilí musel konstatovat lékař jeho smrt,“ dodal mluvčí hasičů.

O poznání lépe dopadli další obyvatelé domu, kteří byli v dalších podlažích. Všechny čtyři hasiči bezpečně vyvedli ven. Příčina požáru a výše škody je předmětem dalšího šetření.

VIDEO: Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích.

Záběry hasičů při likvidaci požáru bytovky v Brně-Chrlicích HZS Jihomoravského kraje