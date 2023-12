„Příčinou požáru byla zřejmě nešťastná náhoda. Z osmi mrtvých se podařilo identifikovat sedm,“ informoval mluvčí Pavel Šváb.

Osm lidí, patrně bezdomovců, zemřelo při požáru obytných stavebních buněk v noci na 4. května. Šlo o šest mužů a dvě ženy. „Brněnští kriminalisté po více než půlročním prověřování odložili případ požáru v Plotní ulici. Věc byla prověřována jako přečin obecného ohrožení z nedbalosti. Podle výsledků znaleckého posudku zemřelo šest mužů a dvě ženy následkem udušení zplodinami hoření,“ dodal Šváb.

Hořelo na pozemku Českých drah, celkem 12 propojených stavebních buněk, ve kterých začalo hořet, ale firmě nepatřilo. O určení vlastnictví se státní podnik soudil, soud ale určil, že je majitel neznámý. Dráhy proto chtějí místo uklidit na vlastní náklady.

délka: 00:12.96 Video Video se připravuje ... Při požáru unimobuněk v Brně zemřelo několik lidí. (4. května 2023) Twitter/HZS JIhomoravského kraje

Buňky byly zabezpečené proti vniknutí, podle předběžných výsledků ohledání vnikli lidé do objektu určeného k demolici neoprávněně.

Úklid za statisíce

Firma začala po požáru buňky lividovat. „Celkově jde o úklid toho pozemku a součástí toho je i odstranění nezapsaných objektů, nejde o demolici,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Dráhy za to zaplatí několik set tisíc korun. Do budoucna se má lokalita podle brněnského magistrátu proměnit, v plánu je tam výstavba Jižní čtvrti, a to v souvislosti s novým vlakovým nádražím.

Požár soustavy obytných stavebních buněk v Plotní ulici vypukl 4. května po druhé hodině v noci. Hasiči jej zlikvidovali kolem 7. ráno. Počtem obětí šlo o čtvrtý nejtragičtější požár v ČR od roku 1990.