Beran

Na domácí půdě nepanuje ideální nálada, protože vás drahá polovička štve. Stále se do vás naváží a nechová se k vám hezky. To je pro vás nepřípustné, ale nechcete vyvolávat ještě větší konflikty. Snažíte se udržet v klidu, ale moc vám to nejde.