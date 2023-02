Dlouhodobě prý snášela týrání. Na Valentýna to už ale nevydržela a podel závěru policie vzala žena na partnera (†45) nůž. Útok její druh nepřežil a žena byla obviněna z vraždy. Když se ale měla dozvědět, že jí hrozí až 18 let v base, oběsila se ve vazební cele…

Drogově závislý pár se prý hádal neustále. „On navíc Alžbětu (†25) neustále bil, ona to už nevydržela. Prý to byla jediná rána nožem do srdce. Nedivím se, jak to mezi nimi dopadlo,“ říkali lidé bydlící v pokojích poblíž toho, kde se krvavé drama odehrálo.

„Kriminalisté ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ uvedla o dva dny později policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Nezvládla okolnosti

Ženu ve vazbě však nejspíše dohnalo svědomí nebo ji vyděsila výše trestu. Podle informací Blesk.cz se žena brzy poté, co se dozvěděla, že za vraždu jí hrozí 10 až 18 let za mřížemi, oběsila.

„Mohu potvrdit, že došlo k úmrtí vězněné osoby ve vazební věznici v Ostravě. Bližší okolnosti nicméně komentovat nelze,“ uvedla pro Blesk.cz mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.

