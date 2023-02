Mladá žena zřejmě zavraždila partnera po prudké hádce. „On ji neustále bil, ona to už nevydržela. Prý to byla jediná rána nožem do srdce. Oba byli feťáci, nedivím se, jak to mezi nimi dopadlo,“ řekl muž bydlící poblíž osudného pokoje v šestém patře.

„Krajští kriminalisté věc prověřují pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Dosud nikoho neobvinili, avšak realizují jednotlivé procesní úkony vůči včera na místě zadržené ženě,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Peklo na zemi

Krádeže, výtržnosti, konflikty i pobodání. Podobné incidenty v „Hlubiňáku“ neustále řeší policie. „Je to tu peklo! Hluk, bordel, drogy. Ještěže jsem už našla ubytování jinde,“ hořekuje místní žena. „Chtějí 10 tisíc za měsíc! Za tenhle hnus!“ přidala se druhá. V létě se prý po pokojích prohánějí holubi, v zimě netopýři. „Na záchodech jsou potkani,“ tvrdí ženy.

„Víte, já tady žiju už 10 let, ale co se tu nastěhovalo za poslední dva roky, to je šílené. Já nevycházím ani na chodbu, v noci se nedá spát,“ říká starší muž stojící před ubytovnou. Podle něj se majitelé snaží udržet chod ubytovny jakž takž v normálu, ale nedaří se to. „Je to o lidech,“ dodal senior.

Nedaří se to koupit

Obyvatelé Hrabůvky se domu vyhýbají obloukem a žádají vedení obvodu Ostrava-Jih, pod který čtvrť spadá, aby s ním něco dělali. Naposledy si stěžovali na řádění dětského gangu pocházejícího právě z Hlubiny. Strážníci posílili hlídky.

Radnice chce problémovou ubytovnu odkoupit a využít pro obyvatele obvodu. „Majitelům jsme odeslali nabídky k odkupu. Zda k prodeji přistoupí, je na jejich rozhodnutí,“ uvedla mluvčí obvodu Gabriela Gödelová. Majitelé se ale k nabídce dosud veřejně nevyjádřili.

VIDEO: Zloděj v Ostravě agresivně napadl prodavačku a svědka, kteří se ho pokusili zadržet.

délka: 00:10.49 Video Video se připravuje ... Zloděj v Ostravě agresivně napadl prodavačku a svědka, kteří se ho pokusili zadržet. MP Ostrava