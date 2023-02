Rak

Nadřízený je u vás zvyklý na to, že podáváte dokonalé výkony a vždy se na vás může spolehnout. V únoru se vám však nedaří dosáhnout výsledků, které by uspokojily vás i šéfa. Tak trochu si za to můžete sami, protože se vám nechce a máte negativní myšlení.