Nejen betonové bariéry na obvyklých místech, nejen policie a strážníci, ale i vysoký počet pracovníků bezpečnostní agentury. Navíc všudypřítomné kamery. Brno přípravu na vánoční trhy rozhodně nepodceňuje.
„Betonových a mobilních zábran proti vjezdu automobilů bude letos padesát, tedy téměř o dvacet víc, než loni. Budou například u vjezdů na náměstí Svobody z Masarykovy a Rašínovy ulice, dále na Zelném trhu, Kapucínském náměstí, v parku u sochy Jošta na Moravském náměstí a také na takzvaném Římském náměstí,“ řekl mluvčí Brno – střed Michal Šťastný.
Kvůli bezpečnosti
Brno zároveň navyšuje počet pracovníků bezpečnostní agentury. „Ta bude velmi úzce spolupracovat jak s Policií ČR, tak i se strážníky. Opatření byla přijata v návaznosti na tragickou událost v polském Krakově a další incidenty v evropských městech,“ dodal mluvčí.
V Krakově vjel 7. listopadu do centra města autem útočník, který přímo z něj začal střílet do náhodných kolemjdoucích. Zabil celkem 9 lidí a mnoho dalších zranil. Z místa se pak pokusil uprchnout. Zabránila mu v tom ale dvojice policistů, z nichž jeden i přes svá vážná zranění vraždícího maniaka několikrát z pistole zasáhl.
V nemocnici se vrahovi dostalo stejné péče, jak všem ostatním, které zranil, na způsobená zranění ale zemřel. Policisté navíc zjistili, že v domě, kde bydlel, zavraždil své rodiče i svou sestru. Motiv jeho činu je zatím neznámý.
VIDEO: Rozsvěcování vánočního stromu je vždy událost, kterou si nenechají ujít tisíce lidí.