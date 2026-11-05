Když v červnu procházel Petr Vaňáček parkem poblíž Vysokého učení technického (VUT) nestačil se divit. Kousek od něj se na zemi povalovala dvojice divočáků. Hned se vydal za nimi.

„Kluci, co tady děláte?,“ položil řečnickou otázku, která zůstala bez reakce. Divočáci se neochotně začali zvedat až poté, co k nim přišel přibližně na pět metrů a začal se jejich přístupu smát.

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Na lidi si asi zvykl

Od té doby se facebook brněnských Medlánek plní fotkami dalších lidí, kteří už osamoceného divočáka potkali. Stal se tam celebritou podobně, jako svého času los Emil. Někteří ho vítají a mají z něj legraci, jiní ale neskrývají své obavy.

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Karel už od léta chodí po Brně, takto byl spatřen ještě s kamarádem Frantou poblíž VUT v červnu (listopad 2026)
Zdroj: Petr Vaňáček

„On nezlobí.“ „Není to krvelačné zvíře, je hodnej.“ „Potenciální pečínky přichází sami na talíř.“ „Mediální hvězda.“ „Při ranním běhu jsem kolem něj raději jen prošla.“ „Co se stane, když se rozběhne proti dětem jdoucím do školy?“

Divočák se proháněl ulicemi Stříbra. (Ilustrační foto)
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Možná skončí v oboře

Obavy neskrývá ani starosta Medlánek Michal Marek (52). „Osobně jsem ho potkal zatím jen jednou. Nikomu neublížil, ale i tak si myslím, že divoké prase do města nepatří. Mám obavy, aby se nějak nezvrtlo,“ přiznal starosta, který jedná s myslivci.

Kvůli své „beztrestnosti“ přitom nemá být Karel odstřelen. „Snažíme se o jeho odchyt a umístění do obory, kde by se lidé na něj mohli chodit dál bezpečně dívat přes plot,“ dodal starosta.

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Takto odpočíval Karel se svým kamarádem v parku v Brně.
Takto odpočíval Karel se svým kamarádem v parku v Brně.
Autor: Petr Vaňáček