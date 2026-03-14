„První oznámení o pobíhajícím divočákovi jsme přijali z Borské ulice v sobotu před půl čtvrtou odpoledne. Prase tam proběhlo přes zahrádky, kde se zranilo, a následně pokračovalo Chlumeckou ulicí k metru Rajská zahrada,“ řekla pro server novinky.cz mluvčí pražské městské policie Jiřina Ernestová.
Divočákovi, který byl zraněný a o to nebezpečnější, se podařílo dokonce proběhnout přes terminál metra na Černém Mostě. Za jedním z hobbymarketů nakonec zaběhlo do lesa.
„Cestou prase narazilo do dítěte na kole, malý cyklista naštěstí vyvázl bez zranění,“ doplnila mluvčí. Nahánění prasete trvalo zhruba hodinu a zapojilo se do několik hlídek.
