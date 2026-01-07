Vypadá to, že divočákům se v Havířově líbí. Přibývá svědectví lidí, kteří se s nimi potkali přímo na území města a nedávno se jeden proháněl poblíž náměstí Republiky.

„Ráno udělal dvě pěkná kolečka kolem obchoďáku Elan a dorazil dokonce až na náměstí ke kyvadlu,“ hlásili svědci.

Nadržený a smradlavý divočák děsí Václavovice: Troufne si na lidi i psy!

Nadržený divočák děsí Václavovice na Ostravsku.

„Nazuřené“ stádo

Libor Děrženga už ovšem natočil v ulici Mezidolí slušný prasečí gang. „Tý jo! To je divočáků. Jen ten jeden je nějaký pomalý,“ komentuje s blízkými „průlet“ mnohohlavého stáda.

„Tady v Dolní Datyni jsme je viděli poprvé. Pozor na ně, běželi dost nazuřeně vedle nás. Naštěstí jsme byli za plotem,“ okomentoval autor fotografií.

VIDEO: Drama v plzeňském Tescu! Mezi regály se prohánělo splašené divoké prase, jen těsně minulo pětiletého chlapce. (listopad 2025)

Video
Video se připravuje ...

Drama v plzeňském Tescu! Mezi regály se prohánělo splašené divoké prase, jen těsně minulo pětiletého chlapce. Krimi-Plzeň

Fotogalerie
4 fotografie
Havířovskou Dolní Datyní se prohnalo stádo až 20 divočáků.
Havířovskou Dolní Datyní se prohnalo stádo až 20 divočáků.
Autor: Foto pro Blesk - Libor Děrženga