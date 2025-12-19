„Při naháňce útočil na naše psy a neměl strach ani z honců. Klektal čelistmi, fučel (silné funění ve strachu a obraně) a chlapi byli rádi, že je nenapadl,“ popsal dramatické setkání předseda místního Mysliveckého spolku Ivan Hoch. O to hůř dopadl drsnosrstý jezevčík, na kterého se kňour bez váhání vrhl a těžce ho zranil.
Myslivci proto vyzývají veřejnost k opatrnosti. „Zdržujte se jen v alejích, nepouštějte psy na volno a neběhejte za tmy s čelovkami. Kňouři jsou teď na vrcholu chrutí (páření), mají v sobě spoustu testosteronu a chovají se nevyzpytatelně. Když polezete do smrčin, lezete jim přímo do obýváku,“ varoval Hoch.
O odstřelu neuvažují
Přestože z nadrženého kňoura šel strach i na zkušené myslivce, odstřel zatím nepřipadá v úvahu. „V revíru ho potřebujeme. Řídí celou tlupu, v době páření odežene mladé kusy a navíc by jeho maso bylo stejně nepoživatelné. V této době hrozně smrdí,“ vysvětlil Hoch.
