„Změnila se legislativa, která omezuje délku osobního vlaku v Mutěnicích vzhledem k délce nástupišť,“ napsala Slezskému železničnímu spolku Správa železnic (SŽ). „V podstatě jsme dostali do Mutěnic „zákaz vjezdu“. Moc tomu nerozumím,“ pokrčil rameny šéf spolku Ladislav Antalec (38).
„Délka nástupišť v Mutěnicích je 163 a 135 metrů. Pohodlně se tam s pětivozovou soupravou našeho vlaku, která má 125 m bez lokomotivy, vejdeme. Cestující budou moci normálně vystoupit,“ dodal Antalec s tím, že za osm let vlak bez problémů odvezl celkem tři a půl tisíce lidí.
Vlak, který v počátcích jezdil dokonce o sedmi i osmi vozech, se ustálil na pětivozové soupravě. „Vlivem zavedení zabezpečovače ETCS na české železnici vyskočilo jízdné do burčákového rychlíku nahoru. I tak jsme vlak zaplnili, máme radost,“ uvedl Antalec. Jízdné pro dospělého na plnou trasu z Ostravy do Mutěnic a zpět je 1150 Kč.
SŽ: Zkraťte vlak
Šéf spolku dostal od pracovníků Správy železnic radu. „Máme vzít do Mutěnic jenom tři vozy či lidi sesadit z pěti do tří vagónů v Hodoníně,“ pokračoval Ladislav Antalec. Jenže spolek do pětivozového vlaku prodal skoro 400 jízdenek, čímž ho zaplnil!
Antalec proto požádal o výjimku přímo ministra Martina Kupku. „Nedokážu si představit, jak lidi sesazujeme z pěti vagónu do tří a osobně jim vysvětluju, že je to kvůli normám. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a do Mutěnic dojedeme s pěti vozy,“ uzavřel Antalec.
Po cestě hraje muzika
Letos má burčákový rychlík vyjet z Ostravy do Mutěnic a zpět už tuto sobotu. Podeváté. „Mutěnice táhnou, lidi milují tu kouzelnou jihomoravskou pohostinnost a úžasnou atmosféru. U nás ve vlaku se cestou nosí občerstvení, vyhrávají muzikanti, všude je skvělá nálada. Už cesta sama je součástí nevšedního výletu,“ popsal Antalec.
Spolek provozuje i další speciály, jako spěšné vlaky po báňských vlečkách či vláček po nejstrmější neozubnicové trati Česka z Bruntálu do Malé Morávky.
VIDEO: Burčákový pochod v Mutěnicích a Dubňanech přiláká každoročně tisíce návštěvníků.
Burčákový pochod v Mutěnicích a Dubňanech přilákal tisíce návštěvníků. Hynek Zdeněk