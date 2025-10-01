„Proces EIA byl v tomto případě poměrně složitý, trval asi rok a tři čtvrtě. Tato trať prochází složitým zastavěným územím i chráněnými územími. Kromě toho, že se jako obvykle řešily dopady stavby na lidské zdraví a přírodu po jejím dokončení, v tomto případě se řešily i dopady průběhu stavebních prací,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Co nejšetrnější postup prací má zaručit 60 podmínek.
Estakáda nad lesy
Připravovaný úsek měří 40 kilometrů a bude součástí vysokorychlostního spojení mezi Prahou, Brnem a Břeclaví. V budoucnu na něj naváže i část na Vídeň a Bratislavu.
„Podařilo se nám najít řešení, která minimalizují dopady na cenná území jako je evropsky významná lokalita Vranovický a Plačkův les. Místo původně plánovaného náspu tam vybudujeme 1,35 kilometru dlouhou estakádu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.
Kromě estakády bude mít vysokorychlostní trať i téměř kilometr dlouhý tunel u Rajhradu, celkem vznikne na tomto úseku 12 umělých staveb.
Výkupy pozemků
SŽ nyní může připravovat výkup pozemků od více než 1700 vlastníků a zároveň pracovat na projektové dokumentaci. I když nelze předem odhadnout, jak dlouho bude výkup trvat, předpokládá, že by stavba mohla začít v roce 2028. Stavba se má navíc uskutečnit jako takzvaný PPP projekt, tedy v partnerství veřejného a soukromého sektoru. SŽ tak bude hledat koncesionáře pro tento úsek.
