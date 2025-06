První rychlodráha u nás, kde budou moci jezdit pouze osobní vlaky a to rychlostí až 320 km/h, se začne stavě v roce 2028. První úsek povede mezi Prosenicemi u Přerova a Ostravou-Svinovem.

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko pro posuzováni vlivu stavby na životní prostředí EIA. To se týká stavby prvního úseku vysokorychlostní železnice mezi Prosenicemi u Přerova a Ostravou-Svinovem 63 km z celké plánované trasy 74 km dlouhého úseku.

Stavba celé trati si vyžádá investici 60 až 80 miliard korun. Financována by měla být formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, tedy PPP (Public Private Partnership).

Stavba nabrala zpoždění

Zahájení stavby je v původním harmonogramu plánováno na rok 2026 a zabere asi šest let. „Rozhodnutí MŽP obsahuje i stále původní termín zahájení v roce 2026. Už nyní je ale jasné, že se do země kopne později,“ uvedl server Zdopravy.cz.

To potvrdil i ministr dopravy Martin Kupka: „První rychlodráha v ČR z Prosenic do Ostravy by se měla začít stavět v roce 2028,“ uvedl Kupka. Správa železnic (SŽ) zahájí výkup pozemků, jednat bude s 1500 majiteli.

Miliony zabraných m² pozemků

Po vysokorychlostní trati by mělo denně projet až 180 dálkových vlaků typu expres, nyní v tomto úseku denně jezdí přibližně 130 expresů a rychlíků. Stavba trati si vyžádá trvalý zábor 4,3 milionu m² zemědělské půdy, z toho 48 procent plochy připadá na Olomoucký kraj a 52 procent na Moravskoslezský kraj. Stavba zabere také 91 tisíc m² lesních pozemků a dočasně dalších 71 tisíc m² pozemků.

Další jsou v plánu

Na české železnici by do roku 2050 mělo vzniknout až 767 kilometrů vysokorychlostních tratí. Stavba prvního úseku rychlostní železnice mezi Brnem a Přerovem byla zahájena minulý týden. Na této trati budou vlaky jezdit rychlostí 200 km/h, což je na hranici konvenční a vysokorychlostní trati.

Nepůjde tak o plnohodnotnou vysokorychlostní trať, stane se ale součástí tuzemské sítě rychlých spojení. Zmodernizovaná trať mezi Brnem a Přerovem bude na obou koncích napojena na vysokorychlostní tratě.

