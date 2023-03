Farmu budovali čtvrt století. „Vlaky mají jezdit po mých pozemcích, kde pěstuji krmení pro dobytek a hospodařím. Navíc kousek od pasoucích se koní a 40 metrů od kryté haly, kde jsou ustájení pro jezdecké tréninky,“ vysvětlila s tím, že netuší, jak budou zvířata reagovat.

Její podnikání je také limitováno dotacemi, na které by ubráním půdy nedosáhla. Další náhradní polnosti v okolí nejsou. Komplikovaný by byl i přístup k pozemkům.

Švihorová přiznala, že si připadá jako v seriálu Zdivočelá země, kde lidem brali půdu bez zeptání. „Nejistota a velký strach, to je to, co právě prožívám. Přesto věřím, že se mi podaří se státem dohodnout na podmínkách, abych ve farmaření mohla pokračovat,“ řekla.

Nekomunikovali

Obce a majitelé pozemků na chystané trase, která spojí Ostravu s Vídní, mají teď jednu z posledních možností něco změnit. Její větší část v Moravskoslezském kraji povede podél dálnice D1, bohužel stavba citelně zasáhne i několik obcí.

Doposud se však Správa železnic s nimi moc nebavila. Až nyní o vysokorychlostní trati jednala se starosty v Jistebníku s tím, že na podzim by měly být hotové prezentace.

Na trať doplatí příroda

Radost ze stavby, která protne CHKO Poodří, nemají ani ochránci přírody. „Trať bude oplocená, čímž se stane migrační bariérou. Budou se pod ní a nad ní muset budovat průchody pro zvěř. Kromě toho se na obrovské ploše vykácí stromy,“ uvedl ředitel CHKO Poodří Jan Klečka.

VRT Moravská Brána bude součástí páteřního tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Dojde tak k výraznému zkrácení jízdní doby a také uvolnění přetížených tratí pro nákladní a regionální dopravu. SŽ chce zahájit stavbu 65 kilometrového úseku z Prosenic na Přerovsku do Ostravy v roce 2025, hotový by měl být za čtyři roky. Maximální rychlost po nové trati bude 320 kilometrů za hodinu. Z Ostravy do Prahy by měli lidé docestovat za 90 minut.

VIDEO: Světový rekord: Osobní vlak dlouhý 1906 metrů.

délka: 09:40.60 Video Video se připravuje ... Světový rekord: Osobní vlak dlouhý 1906 metrů. Schweizer Eisenbahnen