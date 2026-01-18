V objektu hasiči nikoho nenašli, byl neobývaný. Zdravotníci, kteří na místo vyslali i velkokapacitní sanitku, nemuseli podle mluvčí Michaely Bothové nikoho ošetřit. Nebyla nutná ani evakuace, řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. V těsném sousedství místa požáru jsou bytové domy a parkoviště

„Jde o blok několika objektů, z nichž jeden hořel. Ostatní se podařilo uchránit ostatní,“ shrnul mluvčí hasičů Jan Dvořák. Hasiči dostali plameny pod kontrolu po dvou hodinách, před půlnocí oheň zlikvidovali.

Nedbalost nebo žhářství?

V sousedství komplexu se nacházejí obytné domy. Jeden z jeho obyvatel tvrdil, že viděl z areálu utíkat dvě osoby. „Jeden měl modrou bundu a bílou kabelu,“ uvedl s tím, že informaci sdělil vyšetřovatelům. Během neděle požářiště prohledávali vyšetřovatelé, aby zjistili příčinu ohně a určili výši škody.

