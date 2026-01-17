„Vystupte si z vozidla. Jestli máte nějakou škrabku, tak budete škrábat,“ poručil jeden ze strážců zákona. Nedbalá řidička se pustila do práce s komentářem policisty, který ji upozornil, že musí očistit kompletně celý vůz. „Na bočním okně máte jen malý průzor,“ dohlížel na průběh očisty. Teprve poté mohla žena pokračovat v jízdě.
Řidička v Brně jela se zasněženým autem Policie ČR
„Je potřeba očistit nejen přední sklo, ale i další skla, kapotu a střechu, stejně tak i světla,“ upozornil dopravní policista Petr Matoušek. Odletující sníh a led totiž může ohrozit další řidiče, při prudkém brždění se pak sníh ze střechy může sesunout na čelní sklo a řidiče úplně oslepit.
Rady policie pro bezpečnou jízdu v zimě
Pneumatiky jako základ: Nezapomeňte na zákonný limit 4 milimetry. U starších pneu guma tvrdne a ztrácí přilnavost, i když je vzorek dostatečný
Pravidlo „čistého výhledu“: Před jízdou musíte z auta odstranit veškerý sníh a led. Nezapomeňte na střechu – odlétající kusy ledu mohou ohrozit řidiče za vámi.
Nepodceňte autobaterii: Mrazy jsou největším nepřítelem autobaterií. Baterii před zimou zkontrolujte. Stejně tak, pokud auto startuje hůře, nechte baterii přeměřit.
Zimní pomůcky v autě: Kvalitní škrabka a smetáček jsou nutností. Přidejte také nemrznoucí směs do ostřikovačů, ideálně do -25 °C.
