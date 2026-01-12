Neštěstí na jihu Čech: Požár autodílny nepřežil senior (†75)
Při požáru autodílny v dřevopodniku ve Vimperku na Prachaticku zemřel v pondělí pětasedmdesátiletý muž. Byla nařízena zdravotní pitva.
„Na místě požáru byl resuscitován muž ročník 1951, který bohužel i přes veškerou snahu zasahujících složek na místě zemřel,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Příčinu požáru budou vyšetřovat hasiči ve spolupráci s prachatickými kriminalisty. Předběžná škoda byla vyčíslena na jeden milion korun.
