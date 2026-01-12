Muž obviněný z podpálení baru a pokusu o vraždu u soudu: Kvůli drogám si prý nic nepamatuje!
Třicetiletý Daniel K., který podle obžaloby loni v lednu úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně, v pondělí u soudu tvrdil, že si událost nepamatuje. Uvedl, že byl pod vlivem drog a léků. Případ v pondělí otevřela zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Muži hrozí za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Incident se stal 28. ledna 2025 odpoledne. Podle obžaloby si Kratochvíl koupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru. Uvnitř kanystr zapálil a se slovy „tady máš dáreček“ jej podle státního zástupce Martina Malůše hodil směrem ke dveřím do skladu, kde se nacházel barman. „Po dopadu kanystru na zem došlo v řádu vteřin k živelnému nekontrolovatelnému až explozivnímu hoření,“ uvedl Malůš. Současně se podle něj prostor rychle zaplnil toxickými zplodinami hoření a hustým kouřem.
Pracovník baru se podle žalobce ocitl v bezprostředním nebezpečí smrti uhořením, případně udušení jedovatými zplodinami hoření. „Jediná útěková cesta z prostoru, kde se nacházel, byla zasažena plameny vysokého žáru,“ uvedl státní zástupce. Barmanovi se však podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu baru, otvorem se dostat do sousední místnosti a pak utéct ven. Utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou.
Při dnešním čtení obžaloby Kratochvíl začal křičet na předsedkyni senátu Ivetu Šperlichovou. „Vy si tady vymyslíte případ. Rok jsem na izolaci, rok jsem izolovaný, rok nemám advokáta,“ křičel obžalovaný, který použil i několik sprostých slov. Poté, co ho odvedli členové vězeňské služby a uklidnil se, přistoupil soud k jeho výslechu. „Já vůbec nevím, kde jsem byl. S kým jsem mluvil, co se dělo. Já si nepamatuju, co se dělo celý den,“ řekl Kratochvíl.
Návštěvu čerpací stanice a baru, do kterého chodíval hrát stolní fotbal, si nepamatoval. Tvrdí, že se probral až před půlnocí promrzlý a na cizím kole ve Zlíně-Malenovicích, tedy několik kilometrů od vyhořelého baru. Poté se potkal se známými, kteří mu prý řekli, že ho hledá policie. Policisté Kratochvíla zadrželi dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Po dopadení soud útočníka, který byl dříve trestaný za loupež, poslal do vazby.
Sám o sobě dnes Kratochvíl hovořil jako o darebákovi a psychopatovi. Uvedl, že je uživatelem drog a bere léky a mívá halucinace. „Chodím k psychiatrovi. Já jsem občas v klidu. Ale když mi přestanou věci dávat smysl, začne mi v hlavě úplně hrabat,“ uvedl obžalovaný.
Podle žalobce se u pracovníka baru po požáru rozvinula posttraumatická stresová porucha. Barman nyní žádá milion korun jako náhradu nemajetkové a majetkové újmy. Čtyři hosté baru stihli podnik včas opustit a vyvázli bez zranění. Požár baru zlikvidovali hasiči. Založením požáru Kratochvíl podle žalobce způsobil poškozeným lidem škodu 130.900 korun a další škodu 350.000 korun. Hlavní líčení nyní pokračuje výslechem svědků.
