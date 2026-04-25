Drama se odehrálo v jednom z přízemních domů na Rumišti. „Kolemjdoucí před strážníky vyjádřili obavu, že v jednom z přízemních bytů na Rumišti pravděpodobně hoří. Strážníci se rychle dostali do domu a už ve vstupní chodbě ucítili kouř,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Brněnští strážníci se postarali o dítě (2).

Za dveřmi jednoho z bytů slyšeli praskání ohně a hlasité rány. „Jeden ze strážníků tedy vykopnul dveře. Jenže plameny už stihly zachvátit předsíň,“ navázala na kolegu mluvčí Markéta Skřivánková.

Brněnští strážníci zachránili muže (66) před uhořením v bytě (duben 2026). Městská policie Brno

Strážníci sice rychle vyrozuměli hasiče, ale jelikož měli obavy, že by mohli přijet pozdě, začal jeden z nich s hasicími přístroji bojovat s ohněm. Druhý ze strážníků mezitím zahlédl v okně hořícího bytu muže. Teleskopickým obuškem protrhl síť proti hmyzu, aby šlo okno otevřít dokořán.

„Hned nato za pomocí svého kolegy vyšplhal do okna v přízemním bytě a přesvědčil muže, aby s ním zakouřený byt opustil. Během zásahu hasičů evakuovali strážníci ještě dalšího muže a ženu ze sousedního bytu,“ dodal mluvčí strážníků.
Brněnští strážníci zachránili z hořícího bytu muže (66), navíc evakuovali i dva lidi ze sousedního bytu.
Brněnští strážníci zachránili z hořícího bytu muže (66), navíc evakuovali i dva lidi ze sousedního bytu.
Autor: Městská policie Brno