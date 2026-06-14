Hlavní podezřelý ve zmizení malé Maddie na tajné nahrávce: „K*revsky ji nenávidím“

Jeden z podezřelých v případu Maddie údajně ve svém doupěti znásilňoval, svazoval a natáčel své oběti!
Jeden z podezřelých v případu Maddie údajně ve svém doupěti znásilňoval, svazoval a natáčel své oběti!
Pátrání po zmizelé Maddie McCannové (Algarve, Portugalsko)
Pátrání po zmizelé Maddie McCannové (Algarve, Portugalsko)
Pátrání po zmizelé Maddie McCannové (Algarve, Portugalsko)
Autor: Andrea Vídeňská - 
14. června 2026
11:54

Místo toho, aby se držel stranou veřejnosti a snažil se na sebe zbytečně neupozorňovat, Christiana B. zjevně popadl amok. Na zveřejněných záběrech si nebere servítky, vulgárně nadává a dává najevo frustraci z toho, že je jeho jméno už roky spojováno se zmizením Madeleine McCannové.

Christian B., hlavní podezřelý v případu zmizení Madeleine McCannové, šokoval svými nevybíravými výkřiky na tajně pořízeném videu, informuje deník The SunProhlásil v něm, že pohřešovanou dívku „ku*evsky nenávidí“, protože mu podle jeho slov zničila život a lidé si kvůli ní myslí, že je vrah. Na záběrech je vidět, jak se usmívá, nastupuje do auta známého a chlubí se tím, že se mu daří unikat policistům, kteří ho mají sledovat.

Nulová sebereflexe

Na videu říká: „Maddie mi už roky ničí život, tak proč bych měl být smutný.“ O policistech, kteří ho sledují, pak říká: „Nemají ponětí, kde právě jsem. Vyšel jsem z domu, naskočil do tvého auta a odjeli jsme. Kdybych šel pěšky nebo jel na kole, byli by hned za mnou.“ Když se ho někdo zeptá, co by se stalo, kdyby chtěl opustit Německo a překročit hranice, odpovídá: „Nemám tušení, co by dělali.“

Dodává také, že neví, jestli je pravda, že jeho elektronický monitorovací náramek přestane fungovat po opuštění Německa, a poznamenává, že by si ho mohl sundat, kdyby chtěl. Na otázku, zda měl něco společného se zmizením Madeleine, odpovídá: „Samozřejmě že ne.“ V jednu chvíli se dokonce smál a utrousil, že nikomu neřekl, kde byl v době, kdy Madeleine zmizela. Krátce nato se ale zarazil a dodal: „Už jsem toho řekl moc.“

Christian B. zároveň si vzal do pusy také německého státního zástupce Hanse Christiana Wolterse, který se případem dlouhodobě zabývá. Podle něj mu vyšetřování zničilo život a nechápe, že je žalobce stále ve funkci.

Neustálé provokace

Řeč přišla také na případ znásilnění americké seniorky, za který byl odsouzen. I zde Christian B. svou vinu dál odmítá a tvrdí, že je nevinný. Dokonce prohlásil, že o celém případu plánuje napsat knihu. „Celý svět mě zná jako někoho, kdo znásilnil starou ženu, ale nebyl jsem to já. Dokážu to,“ tvrdil s tím, že mu věří i jeho právníci.

Sebevědomí mu nechybělo ani při otázkách na britskou policii. Prohlásil, že se případného vydání do Británie vůbec nebojí, a žertoval o tom, že by mohl z Německa odejít. Vzápětí si ale neodpustil další provokaci a prohlásil, že nemá důvod Německo opouštět, když se o něj stát finančně stará.

Přestože ho policisté nepřetržitě sledovali nejen kvůli ochraně veřejnosti, ale i před případnou pomstou rozzuřených lidí, Christian B. se jim podle svých slov vysmívá, odmítá s nimi spolupracovat a baví ho, když ztrácejí přehled o jeho pohybu.

Jeden z podezřelých v případu Maddie údajně ve svém doupěti znásilňoval, svazoval a natáčel své oběti!
Jeden z podezřelých v případu Maddie údajně ve svém doupěti znásilňoval, svazoval a natáčel své oběti!
Pátrání po zmizelé Maddie McCannové (Algarve, Portugalsko)
Pátrání po zmizelé Maddie McCannové (Algarve, Portugalsko)
Pátrání po zmizelé Maddie McCannové (Algarve, Portugalsko)

Témata:
POHŘEŠOVANÁnásilníkZMIZENÍpodezřelýpolicejní ochranachristian bruecknerNěmeckoMadeleine MccannSpojené království
Andrea Vídeňská
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