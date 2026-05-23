Anna záhadně zmizela na Mallorce: Stala se obětí obchodu s orgány?!
Mladá Polka Anna záhadně zmizela na exotickém ostrově Mallorca. Dlouhá léta cestovala a často měnila destinace. Nejdříve jí odcizili doklady i mobilní telefon, poté kontaktovala rodinu skrze neznámý profil na sociálních sítích a nakonec se po ní slehla zem. Bratrovi se zmizení nezdá. V poslední době se měla chovat velmi odtažitě. Kolují i teorie o obchodu s orgány!
Polka Anna Wilská (33) nebydlela se svou rodinou v Polsku. Před více než 10 lety se odstěhovala do Německa, nejdříve do Bavorska a později do Hamburku. Nakonec našla útočiště na Mallorce. Rodinu doma navštěvovala a vypadalo to, že se jí daří. V první půlce dubna se ale vše obrátilo a začaly se dít zvláštní věci.
Anna podala 14. dubna na policii oznámení, že jí ukradli veškeré doklady i mobilní telefon. O tři dny později napsala příbuznému zprávu z neznámého účtu na sociálních sítích. „Ahoj Kamile, (…) na pláži mě okradli, nemám telefon ani pas. Kdybys mi poslal číslo na sestru, později bych zavolala, aby se nebála, protože nemám jak odepsat a ztratila jsem všechny kontakty, díky,“ stálo v poslední zprávě podle polského serveru Fakt.
Od této zprávy se po Anně slehla zem, a tak vyděšená rodina nahlásila na policii 11. května její zmizení. Vyšetřovatelé okamžitě spustili pátrání. Kontaktovali hotel, ve kterém měla Polka přebývat, ale ten žádné informace neměl.
Bratrovi se zmizení nezdá. Podle jeho výpovědi se v poslední době chovala velmi odtažitě. Navštívila Polsko, ale nezašla za rodinou. Jediný, s kým si promluvila, byla její sestra. „Ráda cestuje. Vím, že byla ve Vietnamu. Možná aniž by to někomu řekla, odjela a ani neví, že ji hledáme,“ popsal bratr. Podle sestry Karoliny mohla klidně zmizet z vlastní iniciativy.
Anna měla mít dokonce plány na červen. Měla navštívit svatbu kamarádky v Itálii a chtěla odcestovat do Jižní Ameriky, popsal polský web o2. Na internetu dokonce kolují teorie, že se blonďatá Polka stala obětí obchodu s orgány. „Bohužel to vypadá na klasickou krádež orgánů. Ukradnou vám občanku, zkontrolují lékařský stav, potvrdí objednávku a poté vás naporcují a vyberou orgány vhodné k transplantaci,“ tvrdí politik Paweł Wyrzykowski.
Nikdo neví, jestli Polka zmizela z vlastní vůle, nebo ji někdo unesl a stala se obětí trestného činu. Rodina se domnívá, že by o sobě dala vědět, kdyby byla v pořádku. Policie žádá veřejnost o pomoc. Pohřešovaná se může nacházet kdekoliv.
