19 let od zmizení malé Madeleine: Přinese rok 2026 průlom v případu?
Blíží se 19. výročí zmizení malé Madeleine McCannové a její rodina stále žije ve stínu nejistoty a bolesti. Přestože léta plynou, vzpomínka na tři roky starou holčičku, která se před devatenácti lety ztratila během dovolené v Portugalsku, zůstává živá a bolestná. Naděje, že ji najdou, nikdy nevyhasla.
Tým londýnské Metropolitní policie, který pátrá po zmizelé Madeleine McCannové, dostane na letošní rok 2,58 milionu korun. Britští ministři vnitra dali zelenou prodloužení financování slavné operace Grange, která už roky pátrá po Madeleine, jež záhadně zmizela z apartmánu během rodinné dovolené v Praia da Luz v Portugalsku.
Od počátku vyšetřování stálo přibližně 399 milionů Kč. Operace Grange nyní sestává ze tří policistů a jednoho zaměstnance pracujícího na částečný úvazek, uvádí deník Daily Star.
Brueckner jako hlavní podezřelý
Detektiv Mark Draycott během soudního procesu s odsouzeným násilníkem Christianem Bruecknerem šokoval svým odhalením. Telefonoval mu muž jménem Helge Busching, který Bruecknera přímo označil jako podezřelého v záhadném případu zmizení malé Madeleine.
Brueckner, který byl loni v září propuštěn po odpykání trestu v Německu za znásilnění 72leté Američanky v Portugalsku, zůstává hlavním podezřelým. Přesto zůstává oficiálně nevinný v souvislosti se zmizením Madeleine, což případ ještě více komplikuje a rodině způsobuje další bolest.
Rodiče neztrácí naději
Nicméně zdroj blízký rodině odhalil, že McCannovi budou s prodloužením financování spokojeni. „Rodina bude ráda, že financování bylo schváleno na další rok. Vždy doufali, že se Madeleine podaří nalézt,“ uvedl zdroj.„Patnáct let od zahájení operace Grange stále doufají a modlí se, že přijdou pozitivní zprávy.“
Mezitím rodiče malé Madeilene vydali v lednu upřímné prohlášení, ve kterém vyjádřili naději, že nový rok přinese průlom v případu. Na oficiální stránce kampaně Najděte Madeleine na facebooku pár uvedl: „Jak se rok 2025 chýlí ke konci, chtěli jsme využít příležitosti a poděkovat všem, kteří nás během uplynulého roku podporovali, a za to, že stále doufají v pozitivní zprávy o Madeleine.“
Tolik let hledají pachatele a Madeleine je to hrozná ztráta rodičů ale v co pořád doufají, že najdou Made a nebo nějaký tip na pachatele už ho několikrát měli.