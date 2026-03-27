Rodina brutálně týrala uklízečku: Matka s dcerou jí trhaly zuby a přibíjely jazyk, otec natáčel!

Dům, ve kterém německá rodina týrala hospodyni
Autor: nkc - 
27. března 2026
06:45

Rodina v Německu údajně děsivým způsobem týrala uklízečku. Měli ji trestat za pozdní příchody. Nejvíce se na násilí podílela matka s dcerou, zatímco otec měl mučení opakovaně natáčet. Oběť si odnesla vážná zranění a tříčlenná rodina skončila ve vazbě.

Německá rodina z města Salzgitter se dopustila ohavného chování, které mělo trvat od konce roku 2025 až do března tohoto roku. Žena (32) dočasně bydlela u rodiny a z vděčnosti jim začala vypomáhat s úklidem a domácími pracemi.

Matka (62) s dcerou (28) začaly služeb využívat, a dokonce ženu v domě mučily! Údajně jí měly vytrhnout několik zubů kleštěmi, spálit břicho, přibít jazyk k prknu a zbít baseballovou pálkou. Otec (49) měl nelidské chování natáčet na mobilní telefon, nahrávky později objevila policie. Muž byl v minulosti několikrát odsouzený za znásilnění a nebezpečné ublížení na zdraví, informoval server NDR.

Mučení mělo být pro hospodyni trestem za pozdní příchody a špatně odvedenou práci. Oběť se měla ohledně ohavného zacházení svěřit známým a později podat stížnost na policii. Vyšetřovatelé uvedli všechny tři podezřelé do vazby a případem se nadále zabývají, uvedl web Blick. Podle německého zpravodajství NTV oběť utrpěla vážná zranění.

Video  Domácí nebo sexualizované násilí zažilo v Česku přibližně 11% mužů.  - Pod svícnem
Video se připravuje ...
Témata:
týránírodinanatáčeníhospodyněfyzické trestymučeníuklízečkaponižovánífyzické týráníNěmeckozraněníoběťSalzgitter
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

