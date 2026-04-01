Podezřelého z únosu Maddie vyhnali z rodného města: Jeho pobyt strhl lavinu protestů
Hlavní podezřelý z únosu holčičky Madeleine McCannové údajně opustil rodné město, jelikož se strhla lavina místních protestů před jeho bytem. Obyvatelé sexuálního delikventa vyhnali, ten dál zůstává pod drobnohledem policie.
Hlavní podezřelý z únosu teprve tříleté holčicky Madeleine McCannové, Christian B. (49), se musel ze dne na den přestěhovat z rodného města na severu Německa, Braunschweigu, poté, co jeho podezření vzbudilo strach a znepokojení v řadě obyvatel. Místní se spojili a hned několikrát protestovali před jeho bytem. Projev nevole ho donutil k úprku.
Policie stále vyšetřuje znepokojivý případ z roku 2007, kdy se rodině na dovolené v Portugalsku ztratila malá holčička Madeleine přímo z hotelového pokoje. Chvíli vypadalo, že případ zůstane navždy nevyřešen. Vše se obrátilo a policie má teď hlavního podezřelého. Odsouzený sexuální delikvent, Christian B., měl v minulosti znásilnit Američanku (72) nedaleko místa zmizení Madeleine. Dále byl odsouzený za zneužívání dětí a obchod s drogami, uvedl server Express.
Schovával si fotografie a videa sexuálního zneužívání, což vyvolalo obavy ohledně jeho způsobilosti k běžnému žití ve společnosti. Místní obyvatelé z Německa po zjištění okolností začali protest a donutili podezřelého k přestěhování. „Po několikadenních protestech místních obyvatel na parkovišti u budovy se odstěhoval. Jeho nové bydliště zůstává neznámé, i když je pravděpodobně stále pod policejním dohledem,“ uvedl deník The Sun.
Brueckner se stal hlavním podezřelým v roce 2020 a od té doby je stále v hledáčku policie, která ho sleduje a snaží se o průlom v pátrání. Od počátku vyšetřování stál případ přibližně 399 milionů korun. Oficiálně podezřelý zůstává stále nevinným, což případ komplikuje a rodině způsobuje další bolest.
