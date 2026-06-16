Marii (†21) hodili z mostu bez lana! Dojemná slova maminky a mlžení zaměstnanců

Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.
Autor: Nicole Kučerová, Andrea Vídeňská - 
16. června 2026
09:45

Mladá Brazilka přišla o víkendu tragicky o život, když jí personál při adrenalinovém skoku z mostu zapomněl připnout lano. Video seskoku do prázdna, bez sebemenšího jištění, se stalo virálním. Policie pořadatele zadržela a začala s výslechy. Snaží se vypátrat, co se přesně stalo a kdo za neštěstí nesl odpovědnost. Maminka zesnulé Marie se s náhlou ztrátou jen těžko smiřuje.

Tragická smrt potkala o víkendu Brazilku Marii Eduardo Rodriguesovou (†21). Žena chtěla zažít adrenalin v podobě bungee jumpingu, když během pár vteřin přišla o život. Video posledních momentů před smrtí obletělo internet.

Dva zaměstnanci drží Marii nad hlavou a házejí ji z mostu v domnění, že ji jistí lano. Třetí vše sleduje z mostu. Z nahrávky je patrné, že ho žena nemá připnuté a při pádu se řítí střemhlav k zemi. Záchranáři mladé Brazilce už nemohli pomoci. Po pádu z výšky 40 metrů utrpěla zranění neslučitelná se životem.

Video  Dívku zapomněli přivázat k bezpečnostnímu lanu.  - X
Video se připravuje ...

Tragédie vyvolala poprask a policie okamžitě začala pátrat po vinících. Podle deníku Daily Mail vyšetřovatelé zatkli tři zaměstnance s podezřením ze spáchání vraždy. Personál při výslechu ale začal mlžit. Podezřelí muži si údajně konkrétní momenty z neštěstí nepamatují a nechápou, jak se mohlo něco takového přihodit. Přestože v týmu nemají konkrétně rozdělené úkoly, nic podobného se jim nikdy nepřihodilo.

Jen několik minut před smrtí sdílela Marie na sociálních sítích fotografie, ze kterých mrazí. Z místa tragédie s úsměvem napsala: „Kdo byl ten blázen, který mi dovolil jít skočit z mostu?“ Na jednom ze snímků byla dokonce vidět výstražná cedule, která upozorňuje na nebezpečí a riziko smrti, informuje brazilský deník CNN.

Maminka zesnulé Brazilky se s náhlou ztrátou dcery jen těžko smiřuje. „Ten zpropadený provaz mi tě navždy vzal. Má milovaná dcero, ty jsi pryč a nám zbyla bolest a stesk. Budu tě milovat navždy,“ vzkázala Marii na pohřbu.

Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Maria měla celý život před sebou.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.
Zaměstnanci hodili mladou dívku do prázdna.

Témata:
policielanozraněnípádmatkamostskokvyšetřováníbungee jumpingBrazíliemaria eduardo rodriguessmrt
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

qwerta ( 16. června 2026 11:22 )

👍 👍

lollo ( 16. června 2026 10:53 )

Nezlobte se na me, pokud uz jsem tak blba, ze mam potrebi skakat dobrovolne z mostu, neb si nevazim zivota a potrebuji neco nahazet na socky, tak si aspon zkontroluju osobne, zda mam vse zavazany, jak ma byt. Byl to jeji zivot a ten sverila jen tak do cizich rukou a bez zbezme kontroly? Jinak samozrejme, at si ti magori jdou posedet so chladku na hodne dlouho.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Velká bolest Stanislava Hložka: Zdrcující smrt syna
Velká bolest Stanislava Hložka: Zdrcující smrt syna
Aha!
Jak na vertikální zahradu: Nechte zdi i pergoly rozkvést popínavkami a schovejte se před sousedy
Jak na vertikální zahradu: Nechte zdi i pergoly rozkvést popínavkami a schovejte se před sousedy
Dáma
Ze dne na den přestala chodit. Vzácná diagnóza změnila Beátce život od základů
Ze dne na den přestala chodit. Vzácná diagnóza změnila Beátce život od základů
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Samoobslužné pokladny, jak je znáte, končí. Oblíbený supermarket nasazuje chytrou novinku
Samoobslužné pokladny, jak je znáte, končí. Oblíbený supermarket nasazuje chytrou novinku
e15
Kapverdský hrdina: pláč na hřišti i kvůli rodině, obří nával fanoušků mu ukázala reportérka
Kapverdský hrdina: pláč na hřišti i kvůli rodině, obří nával fanoušků mu ukázala reportérka
iSport
Voliči jako užiteční idioti. Babiš lidem nedoplatil důchody, nejisté je i zvýšení slev na dopravu
Voliči jako užiteční idioti. Babiš lidem nedoplatil důchody, nejisté je i zvýšení slev na dopravu
Reflex
Nehod na elektrokolech přibývá. Přinášíme 8 tipů, jak si užít bezpečnou jízdu
Nehod na elektrokolech přibývá. Přinášíme 8 tipů, jak si užít bezpečnou jízdu
Lidé a země