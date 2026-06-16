Marii (†21) hodili z mostu bez lana! Dojemná slova maminky a mlžení zaměstnanců
Mladá Brazilka přišla o víkendu tragicky o život, když jí personál při adrenalinovém skoku z mostu zapomněl připnout lano. Video seskoku do prázdna, bez sebemenšího jištění, se stalo virálním. Policie pořadatele zadržela a začala s výslechy. Snaží se vypátrat, co se přesně stalo a kdo za neštěstí nesl odpovědnost. Maminka zesnulé Marie se s náhlou ztrátou jen těžko smiřuje.
Tragická smrt potkala o víkendu Brazilku Marii Eduardo Rodriguesovou (†21). Žena chtěla zažít adrenalin v podobě bungee jumpingu, když během pár vteřin přišla o život. Video posledních momentů před smrtí obletělo internet.
Dva zaměstnanci drží Marii nad hlavou a házejí ji z mostu v domnění, že ji jistí lano. Třetí vše sleduje z mostu. Z nahrávky je patrné, že ho žena nemá připnuté a při pádu se řítí střemhlav k zemi. Záchranáři mladé Brazilce už nemohli pomoci. Po pádu z výšky 40 metrů utrpěla zranění neslučitelná se životem.
Tragédie vyvolala poprask a policie okamžitě začala pátrat po vinících. Podle deníku Daily Mail vyšetřovatelé zatkli tři zaměstnance s podezřením ze spáchání vraždy. Personál při výslechu ale začal mlžit. Podezřelí muži si údajně konkrétní momenty z neštěstí nepamatují a nechápou, jak se mohlo něco takového přihodit. Přestože v týmu nemají konkrétně rozdělené úkoly, nic podobného se jim nikdy nepřihodilo.
Jen několik minut před smrtí sdílela Marie na sociálních sítích fotografie, ze kterých mrazí. Z místa tragédie s úsměvem napsala: „Kdo byl ten blázen, který mi dovolil jít skočit z mostu?“ Na jednom ze snímků byla dokonce vidět výstražná cedule, která upozorňuje na nebezpečí a riziko smrti, informuje brazilský deník CNN.
Maminka zesnulé Brazilky se s náhlou ztrátou dcery jen těžko smiřuje. „Ten zpropadený provaz mi tě navždy vzal. Má milovaná dcero, ty jsi pryč a nám zbyla bolest a stesk. Budu tě milovat navždy,“ vzkázala Marii na pohřbu.
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