Srážka lodí v Chorvatsku: Zemřeli manželé z Bolatic
Při srážce lodí v Chorvatsku v neděli zemřeli i Jiřina a Petr z Bolatic na Opavsku. Manželský pár, jenž po sobě zanechal v obci dvě dcery s vnuky, z nichž dvě dvojčata navštěvují tamní mateřskou školu.
Petr tančíval a bavíval kamarády v recesistickém kroužku Bobři-BOlatičtí BŘIcháči. „Chlapi tančili v ženských kostýmech a parukách Labutí jezero či další povedené výstupy. Petr byl i v kulturní komisi obce, pro každou srandu, byl to prima chlap,“ říká kamarád z obce.
„Kdysi Petr překonal rakovinu. Natočil s manželkou Jiřinkou před 10 lety také film o čepení nevěsty, tedy o svatbě, při níž se dostala pod čepec. Byli v hlavních rolích nevěsty a ženicha,“ prozradil kamarád.
Do Chorvatska na loď jezdil oblíbený pár každý rok dvakrát. „Byli to zkušení sportovci, milovali hory a vodu. Vůbec nevím, co se mohlo stát, že se utopili. Byli to zkušení cestovatelé,“ zavzpomínal.
„Když jsem se v neděli odpoledne dozvěděl o jejich skonu, pořád jsem doufal, že to není pravda. Že je to jen nějaký omyl. Bohužel, zpráva se potvrdila. Děti přišly o rodiče, babičku a dědečka, my o kamarády, výborné a obětavé lidičky,“ dodal.
Starosta promluvil
Velmi dobře znal a měl rád zesnulý pár i starosta Herbert Pavera. „Je to obrovská ztráta nejen pro rodinu, ale také pro Bolatice. Strašně to bolí, a myslím na všechny jejich pozůstalé. O tom, co se na lodi mohlo stát, můžeme jen spekulovat. Ale i když se nehoda vyšetří, nikdo život zesnulým už nevrátí. Co bychom za to dali, kdyby se vrátili živí.“
Šlo podle jeho slov o zdatné mořské harcovníky. „Na loď do Chorvatska jezdívali dvakrát ročně a opakovaně řadu let,“ potvrdil. Na obecním úřadu pověsili jako pietu černou zástavu.
Ta ukrajinská vlajka je tam proč ? 👎