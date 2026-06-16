Srážka lodí v Chorvatsku: Zemřeli manželé z Bolatic

Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Starosta Herbert Pavera
Radnice vyvěsila černou vlajku.
Aktualizováno -
16. června 2026
09:40
Autor: Karel Janeček, Michal Charbulák - 
15. června 2026
19:05

Při srážce lodí v Chorvatsku v neděli zemřeli i Jiřina a Petr z Bolatic na Opavsku. Manželský pár, jenž po sobě zanechal v obci dvě dcery s vnuky, z nichž dvě dvojčata navštěvují tamní mateřskou školu. 

Petr tančíval a bavíval kamarády v recesistickém kroužku Bobři-BOlatičtí BŘIcháči. „Chlapi tančili v ženských kostýmech a parukách Labutí jezero či další povedené výstupy. Petr byl i v kulturní komisi obce, pro každou srandu, byl to prima chlap,“ říká kamarád z obce.

„Kdysi Petr překonal rakovinu. Natočil s manželkou Jiřinkou před 10 lety také film o čepení nevěsty, tedy o svatbě, při níž se dostala pod čepec. Byli v hlavních rolích nevěsty a ženicha,“ prozradil kamarád.

Do Chorvatska na loď jezdil oblíbený pár každý rok dvakrát. „Byli to zkušení sportovci, milovali hory a vodu. Vůbec nevím, co se mohlo stát, že se utopili. Byli to zkušení cestovatelé,“ zavzpomínal.

„Když jsem se v neděli odpoledne dozvěděl o jejich skonu, pořád jsem doufal, že to není pravda. Že je to jen nějaký omyl. Bohužel, zpráva se potvrdila. Děti přišly o rodiče, babičku a dědečka, my o kamarády, výborné a obětavé lidičky,“ dodal.

Starosta promluvil

Velmi dobře znal a měl rád zesnulý pár i starosta Herbert Pavera. „Je to obrovská ztráta nejen pro rodinu, ale také pro Bolatice. Strašně to bolí, a myslím na všechny jejich pozůstalé. O tom, co se na lodi mohlo stát, můžeme jen spekulovat. Ale i když se nehoda vyšetří, nikdo život zesnulým už nevrátí. Co bychom za to dali, kdyby se vrátili živí.“

Šlo podle jeho slov o zdatné mořské harcovníky. „Na loď do Chorvatska jezdívali dvakrát ročně a opakovaně řadu let,“ potvrdil. Na obecním úřadu pověsili jako pietu černou zástavu.

Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Starosta Herbert Pavera
Radnice vyvěsila černou vlajku.

Témata:
rakovinaChorvatskookres OpavaBolaticemanželé
Karel Janeček
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pragver ( 16. června 2026 08:41 )

Ta ukrajinská vlajka je tam proč ? 👎

Alex1006 ( 16. června 2026 08:36 )

Plachetnicu vraj v case nehody kormidloval jeden z pasazierov a nie kapitan...

Alex Kozohorský ( 16. června 2026 08:18 )

Já jsem myslel, že ti zemřelí byli z obce na Moravě. Podle vlajek na obecním úřadě to ale vypadá na nějakou obec na Ukrajině. Divnej starosta...

Uživatel_6218999 ( 16. června 2026 06:50 )

Je to tak. Bohužel.

Uživatel_6218999 ( 16. června 2026 06:50 )

Proč otravujete lidi s tímto blemcem?

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