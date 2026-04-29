Obří šedohnědou kupu podle místních navážejí dva traktory asi 300 metrů od ulice Na Lánech. „Já rád větrám. Pořád. Ale to se teď nedá. Je to fakt síla. Kdyby aspoň hnůj, ten oproti tomuhle voní,“ řekl Michal Hanzlík (42), který v ulici bydlí. „Už jsem dával podnět na obec,“ dodal.
„Kdo to tam dal, toho by měli vést k zodpovědnosti. Páchne to jako rozkládající se zvířata. Takhle to dát na kopec, přímo nad obec!,“ láteří další z místních, mechanik Láďa (50).
Smrduté léto
Jen 200 metrů od kupy se nachází bolatické koupaliště. „Představte si, že si lehnete ve 30 stupních na deku u vody a do nosu vás praští tohle. Já ty lidi v létě na koupališti už teď lituju,“ uvedl Petr Hanzlík (40), mladší bratr Michala.
„Teď v dubnu jsou teploty ještě nízko. Ale až přijdou letní vedra, to bude ještě o něčem jiném. Na sezení na zahradě to asi příliš nebude. Má to tu zůstat vážně až do žní,“ uzavřel smutně.
Kompostem nahrazují hnůj
Páchnoucí hromadu navezla na své pozemky zemědělská firma Opavice. „Jde o certifikovaný kompost z bioodpadu. Vše se dnes hlídá, nemůžeme si dovolit použít cokoli závadného, žádnou chemii, musí jít o organický původ. Je to levnější alternativa ke hnojivu. Živočišného hnoje je málo,“ řekl vedoucí výroby Marián Pekárek.
Musí být na kopci
Umístění hromady na vrchu je podle Mariána Pekárka nutné. „Musí být na kopci, aby byla chráněná před vodou, před dešti. Vhodnější místo někde níže nemáme, voda by mohla materiál splavit po okolí. Po žních se materiál rozmete a zaorá. Je to čím dál běžnější, používají to zemědělci po celém Opavsku. Bohužel lidem dnes vadí vše. Kdysi se nikdo nad zápachem čehokoli na vesnici nepozastavil,“ podotkl.
Překryjí to „koblihami“
Vedení Bolatic se už bylo na místě vyvážky podívat. „Obec požádala zástupce zemědělské firmy o řešení situace. Bylo nám přislíbeno,“ uvedl místostarosta Martin Bortlík.
Předseda zemědělců Oldřich Fojtík přikývl. „Objednali jsme od místní firmy koňský hnůj, kterým materiál posypeme a tím zmírníme zápach,“ slíbil. První traktory s hnojem se v pondělí na místě skutečně objevily.
Zemědělský kompost může obsahovat zbytky plodin, trávy, natě z brambor, odpad z údržby zeleně, ale i dřevní štěpku či kávovou sedlinu.
Co na to odborník?
„Pole se běžně hnojí a v rámci prostředí musí lidé strpět to, co je obvyklé. Pokud se to ale dotýká jejich práv na užívání nemovitosti, nemohou větrat, sedět na zahradě a podobně, tak se jedná o problém," uvedla právnička Dagmar Raupachová a pokřacovala:
„V první fázi je potřeba oslovit obec, aby situaci dále řešila, pokud by to překrytí další vrstvou nevedlo k nápravě. Zcela určitě by se dalo najít místo, kam by se to dalo převést, aby to občany neobtěžovalo. Domluva je z mé praxe možná, pokud je vůle. Pokud by ani to nepomohlo, tak zbývá ještě možnost obrátit se na soud.“
VIDEO: Historik Michal Valeček ukazuje předměty spjaté s historií výroby čokolád a oplatek v Opavě.
Historik Michal Valeček ukazuje předměty spjaté s historií výroby čokolád a oplatek v Opavě. Karel Janeček