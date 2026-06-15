Další tragédie v Chorvatsku: Záhadná smrt Češky

Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli 4 Češi.
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.
Autor: Nicole Kučerová - 
15. června 2026
11:47

V dovolenkovém ráji došlo k dalšímu tragickému úmrtí! Za zvláštních okolností v chorvatském městě Crikvenica zemřela v sobotu 13. června Češka. Případ prošetřuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Oblíbené letovisko českých rodin zažívá v posledních dnech několik otřesů. Před nedělní srážkou lodí nedaleko chorvatského Splitu, při které zahynuli čtyři Češi, zemřela nezávisle ještě jedna Češka! V sobotu 13. června měla za zvláštních okolností přijít o život v chorvatském městě Crikvenica na severu země.

Tragédii pro blesk potvrdilo Ministerstvo zahraničních věcí. „S lítostí potvrzujeme úmrtí české občanky v chorvatské Crikvenici. Případ řešíme a poskytujeme potřebnou konzulární asistenci. Z úcty k pozůstalým nebudeme poskytovat další podrobnosti. Rodině a blízkým zesnulé vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ sdělil tiskový mluvčí Adam Čörgő.

„V sobotu 13. června v Crikvenici také zemřela Češka. Nikde se o tom nepíše,“ psala Hanka L. na sociálních sítích. „Byli jsme u toho a okolnosti jsou zvláštní,“ dodala. „Nic příjemného to není, každý by měl být opatrný a znát své hranice co zvládne, co může, a co už je za hranou. Nebyl to příjemný návrat domů,“ uzavřela.

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Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli 4 Češi.
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.

Témata:
češkasociální sítěokolnostiChorvatskosmrtMinisterstvo zahraničních věcí České republikySplitCrikvenica
Nicole Kučerová
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