Smrt Čechů po srážce lodí v Chorvatsku: Mrazivá slova kapitána!
Tragická srážka katamaránu a plachetnice u chorvatského Splitu si vyžádala nejméně tři lidské životy. Podle potvrzených informací zemřeli čeští občané, další čtyři byli zachráněni a po jedné osobě záchranáři stále pátrají.
V neděli kolem poledne došlo v oblasti Splitských Vrat mezi ostrovy Brač a Šolta k nepředstavitelné tragédii. Katamarán soukromé společnosti se srazil s plachetnicí, která plula pod francouzskou vlajkou. Po nárazu šla plachetnice rychle ke dnu.
Na palubě katamaránu bylo v době nehody 118 cestujících a sedm členů posádky. Plachetnice převážela osm osob. Tři lidé zahynuli, jedna osoba je stále pohřešována a čtyři další se podařilo zachránit. Podle českého konzula jsou potvrzenými oběťmi čeští občané. Čtyři přeživší Češi skončili v nemocnici ve Splitu a utrpěli pouze lehká zranění. Čtvrtý není v ohrožení života.
Po přijetí oznámení v 11:34 okamžitě odstartovala rozsáhlá záchranná operace, kterou koordinovalo Národní středisko pro pátrání a záchranu na moři v Rijece. Do akce vyrazily záchranné čluny, námořní i letištní policie, vrtulník a další specializované složky. Záchranáři i potápěči ještě dlouhé hodiny prohledávali oblast v naději, že naleznou pohřešovanou osobu. Čech, který je pohřešovaný, byl podle vyjádření Šantrůčka pro ČT v době srážky v útrobách lodi, která se následně potopila.
Kapitán přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera označil nehodu za jednu z nejhorších událostí své kariéry. „Je to velká tragédie. Za více než třicet let služby jsem nic podobného nezažil,“ uvedl pro deník 24sata. „Je to velmi úzká část, která je zhruba půl míle široká. Je tam velmi malý prostor pro manévrování. (...) Pokud v plné rychlosti vplul (katamarán) do této oblasti, (...) což je rychlost zhruba 220 metrů za deset vteřin, je to velmi malý čas na jakoukoliv reakci,“ řekl televizi CNN Prima News český námořník Marcel Mourek.
Co přesně ke katastrofální srážce vedlo, zatím není jasné. Chorvatské úřady zahájily vyšetřování, vyslechnou posádku i cestující a výsledky předají státnímu zastupitelství. Pátrání po pohřešované osobě mezitím pokračuje.
Chorvatský premiér Plenković v souvislosti s lodní nehodou uvedl, že vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým i českému premiéru Andreji Babišovi, zraněným popřál brzké uzdravení. „Všechny příslušné služby urychleně reagovaly a provedly akci na záchranu cestujících z plachetnice, zatímco pokračuje intenzivní pátrání po jedné osobě,“ napsal na X.
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