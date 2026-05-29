Český miliardář opilý zavinil smrt řidiče: Trest? Žádný!

Jeden z nejbohatších Čechů měl vážnou autonehodu.
Autor: ČTK - 
29. května 2026
14:09

Krajský soud v Praze definitivně zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce. Potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku. Pelc podle policie zavinil loni pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu u Nového Strašecí na Rakovnicku. Souzen nebude.

Uvedl to v pátek server iDnes.cz, podle kterého to vyplynulo z justiční databáze a sdělení mluvčí soudu. Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Muž podle kriminalistů řídil pod vlivem alkoholu, hrozil mu jeden rok až šest let ve vězení. Výsledky expertiz prokázaly podle dřívějších informací serveru u Pelce více než promile alkoholu v krvi.

Žalobkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na Pelce obžalobu v lednu. Soudce požádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Následně vydal usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil.

Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Kromě toho dodává do celého světa polygrafické služby a produkty z oblasti mediálního, tiskového a balicího průmyslu. Výroba vinylů se sice na začátku 90. let minulého století zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich GZ Media staví své podnikání.

Naopak výrobu CD a DVD v Česku již zastavila. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.

Video  Opilý řidič se ve Frýdku-Místku otáčel v křižovatce a způsobil nehodu. (květen 2026)  - MP Frýdek-Místek
losek ( 29. května 2026 15:17 )

Četl jsem, že vyplatil dost velký balík pozůstalým a ty netrvají na soudním řízení. Tak život to už nikomu nevrátí a pozůstalím aspoň něco zůstane. Měli štěstí v neštěstí, že aspoň viník byl milionář, horší to je,když nehodu zaviní socka a ještě pod vlivem.

mim33 ( 29. května 2026 14:53 )

To mne nepřekvapuje. A dokonce i kdyby byl stále v kómatu, pořád to neznamená, že by v nepřítomnosti nemohl být odsouzen. Jenže tady budou skutečné důvody shovívavosti pro opilce, co zabil člověka, jiné, než zdravotní stav. Prostě justice po česku, kde jsou si všichni rovní až na ty s hodně penězi.

Uživatel_5349367 ( 29. května 2026 14:47 )

V žádném kómatu dávno není.

Uživatel_5349367 ( 29. května 2026 14:46 )

Snad se vyplatil. Tím myslím obrovské odškodné rodině. Když může jezdit totálně pod obraz.

mim33 ( 29. května 2026 14:46 )

Justiční mafie holt velkým penězům rozumí. 😕

