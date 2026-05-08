Český miliardář opilý zavinil smrt řidiče: Stíhání stopli, rodině nic neřekli

Autor: Andrea Vídeňská - 
8. května 2026
11:35

Tragická nehoda miliardáře Zdeňka Pelce, při které vyhasl lidský život, nebere konce. Případ dostává další nečekaný obrat. Odvolací soud zasáhl poté, co vyšlo najevo, že klíčové rozhodnutí o zastavení stíhání nebylo řádně doručeno poškozeným. Celá bolestivá kauza se tak znovu otevírá a vrací do soudní síně.

Dozvuky tragické dopravní nehody miliardáře Zdeňka Pelce, při které zbytečně vyhasl lidský život, neberou konce a znovu zaměstnaly rakovnický soud. Případ se do soudní síně vrátil poté, co odvolací soud upozornil na procesní chybu. Poškození nebyli informováni o tom, že soud původně rozhodl o zastavení Pelcova trestního stíhání.

Finanční odškodnění

K tragédii došlo loni v červnu, kdy měl Pelc podle vyšetřování s více než promile alkoholu v krvi vjet do protisměru a v plné rychlosti se čelně srazit s protijedoucím autem. Jeho řidič náraz nepřežil, zatímco samotný Pelc utrpěl těžká zranění a skončil v nemocnici v umělém spánku. Ještě před začátkem soudního procesu se navíc s rodinou zemřelého dohodl na finančním odškodnění.

Rakovnický soud původně trestní stíhání zastavil, mimo jiné kvůli zdravotnímu stavu Pelce. Tento krok okamžitě rozpoutal ostrou reakci státního zástupce i další právní komplikace. Celý případ se navíc zamotal ještě víc, když se ukázalo, že klíčové rozhodnutí se tak trochu zapomnělo odeslat poškozeným. Ti o něm formálně ani nevěděli. Do kauzy tak musel vstoupit odvolací soud, který verdikt smetl ze stolu a vrátil celý případ zpět na začátek.

Rakovnický soud teď musí chybu napravit. „Tento pokyn bude zdejším soudem bezodkladně splněn,“ napsal Seznam Zprávám tamní soudce Marcel Lehečka.

alkohol, soud, odškodnění, trestní stíhání, zdeněk pelc, nehoda v opilosti, Seznam Zprávy, miliardář, odvolací soud
Bozena Vildmanova ( 8. května 2026 12:56 )

Chlast za volantem by se měl hodně tvrdě trestat!!! Doživotně sebrat papíry a zavřít takového na hodně let do basy. Jsou to prasata když se nedokážou ovládnout bez chlastu, tak ať se léčí a nezabíjí nevinné!!

