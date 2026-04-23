Muž (36) z Hodonínska na elektrokoloběžce při výjezdu z vedlejší na hlavní cestu havaroval. Svědci děsivého pádu přivolali záchranku, vzápětí dorazili i policisté. Po dechové zkoušce bylo jasné, proč k nehodě došlo. Přístroj odhalil stěží uvěřitelných 5,15 promile. Opilec může po vystřízlivění počítat s pokutou.
Řidička mercedesu se u Ždánic pokusila přelstít hlídku manévrem, když stojícího policistu dávajícího pokyn k zastavení červeným světlem jednoduše objela.
Následovalo krátké pronásledování, při kterém si žena počínala jako smyslů zbavená. Přejížděla do protisměru, kličkovala a jednou z obcí se prohnala rychlostí téměř 140 km/h.
Napálila linkový autobus
„Nakonec se jí stal osudným průjezd křižovatkou na okraji obce Žarošice, kde ve vysoké rychlosti při odbočování narazila do linkového autobusu. V něm naštěstí necestovali žádní cestující a nikomu se při nehodě nic nestalo,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Opilá a zfetovaná řidička se zákazem řízení ujížděla hlídce, trefila autobus (23.4.2026)
Žena nadýchala jeden a půl promile, měla také pozitivní test na drogy. Lékařské vyšetření odmítla. Vrcholem všeho bylo zjištění, že má zákaz řízení do roku 2027. Koleduje si tak o trestní stíhání za maření úředního rozhodnutí a jízdu pod vlivem návykových látek.
Čtyřkolkář hledal spásu na hřišti
Na stejný průšvih si zadělal řidič čtyřkolky (32) bez SPZ v Labutech. Ten se na útěku marně zkusil schovat na dětském hřišti. Nadýchal půl promile, přitom ani on nesmí za volant.
Další motorizovaný hříšník (48) se snažil u Dubňan policistům schovat na lesní cestě, jenže únikovou trasu mu zhatil spadlý strom. Kromě pozitivního testu na drogy našla hlídka v autě bílou krystalickou látku, kterou odeslala k expertíze.