Českého horolezce v Alpách zavedla aplikace na uzavřenou stezku: Zřítil se do prohlubně!
Štěstí v neštěstí měl český turista při výpravě do rakouských Alp. Mladý horolezec doplatil na zrádnost mobilní aplikace, která ho navedla na dlouhodobě uzavřenou trasu. Při sestupu z hory Hochkönig se zřítil do rokle a utrpěl vážná zranění. V ledovém terénu zůstal dlouhé hodiny bez pomoci. Přestože měl poraněné obě ruce, žebra i páteř, dokázal se zmobilizovat a s vypětím všech sil přivolal pomoc.
Český horolezec (27) si naplánoval výlet pomocí turistické aplikace. Cílem byla horská chata Matrashaus, která leží ve výšce přibližně 2300 metrů na hoře Hochkönig. Ukázalo se, že turistická navigace není neomylná. Navedla ho totiž na uzavřenou trasu.
Obrovské štěstí
Při sestupu se muž vydal přes oblast Birgkar. V náročném terénu ale přišla katastrofa. Utrhl se a zřítil se do rokle. Nekontrolovaný pád skončil až v malé prohlubni. Paradoxně mu právě místo, kam dopadl, pravděpodobně zachránilo život. „Měl štěstí, že tam přistál, protože v této oblasti se skalní stěny strmě svažují,“ popsal velitel zásahu Wolfgang Haggenmüller pro deník Salzburger Nachrichten.
Horolezec utrpěl vážná zranění obou rukou, žeber a páteře. Přesto nezpanikařil a dokázal si přivolat pomoc. Horská záchranná služba v Mühlbachu přijala nouzové volání v úterý v 17:40. Turista oznámil, že je zraněný a už nedokáže pokračovat. Rozběhla se náročná záchranná operace. Podmínky pro záchranu byly extrémně kruté. Záchranářům házel klacky pod nohy mráz, špatná viditelnost i nebezpečný terén. Vrtulník navíc nemohl kvůli husté mlze vzlétnout. Zraněného proto museli hledat a vyprošťovat pozemní cestou.
Deset hodin v mrazu
K českému horolezci se záchranáři dostali až ve 22:30. Ležel ve zledovatělém terénu v malé prohlubni. Tím ale jeho utrpení zdaleka neskončilo. Následoval mimořádně obtížný transport alpským terénem. Do záchranné akce se zapojilo celkem 34 horských záchranářů. Teprve ve 4:10 ráno se podařilo dostat zraněného muže do údolí, kde ho mohli předat lékařům. Od nouzového volání uplynulo dlouhých deset hodin.
Podle záchranářů měl český turista neuvěřitelné štěstí. Pád do tak nebezpečného terénu mohl skončit fatálně. „To, že horolezec tento pád přežil, je hotový zázrak,“ uvedl okresní manažer pro region Pongau Gerhard Kremser.
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