Vlak u Ševětína zabil ženu: Zemřela bývalá starostka?!

Toto elektrokolo policisté našli u těla ženy na Českobudějovicku.
Toto elektrokolo policisté našli u těla ženy na Českobudějovicku.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Andrea Vídeňská - 
6. listopadu 2026
14:45

Tragédie na železnici u Ševětína má možná překvapivé rozuzlení. Po střetu s osobním vlakem mezi Ševětínem a Dynínem zemřela žena. Policisté poblíž kolejí našli elektrokolo a obrátili se na veřejnost s žádostí o pomoc. V obci se mezitím začalo spekulovat, že by mohlo jít o bývalou starostku.

Městys Ševětín zasáhla tragická událost. V pondělí 2. listopadu krátce po půl sedmé ráno srazil osobní vlak na trati mezi Ševětínem a Dynínem ženu. Ta utrpěla natolik vážná zranění, že na místě zemřela. V městysi se přitom stále hlasitěji mluví o tom, že by mohlo jít o bývalou starostku, uvedl Deník.cz.

Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Krimi Kousek od domova zemřeli prarodiče i vnuk: Adámka (†9) pochovali vedle táty

Důležité zasedání

Hrůzné chvíle se odehrály přímo u Ševětína. Ve vlaku v tu dobu cestovalo necelých třicet lidí. Provoz na důležité železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí se kvůli neštěstí na několik hodin zastavil. Policisté se po nehodě obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při zjišťování totožnosti zemřelé ženy. Stopou se stalo elektrokolo, které se našlo nedaleko místa neštěstí. Právě na něm mohla žena k železniční trati přijet.

V Ševětíně se už během úterý začalo šuškat, že obětí by mohla být dlouholetá starostka Romana Hajská. Obavy zesílila její nepřítomnost na ustavujícím zasedání zastupitelstva téhož dne večer. Na důležité schůzi se totiž volilo nové vedení městyse. Bývalá starostka v říjnových komunálních volbách znovu získala mandát zastupitelky. Kandidovala za uskupení Ševětín pro všechny generace. Přesto na důležitém jednání chyběla. Tomu, že by se mohlo jednat o bývalou starostku, také nasvědčuje oznámení na sociálních sítích městyse. Ševětín oznámil, že se v sobotu 7. listopadu uskuteční mše svatá za zesnulou Romanu Hajskou v kostele svatého Mikuláše v Ševětíně. 

Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6.
Krimi Vybržďovač a násilník z D6 měl problémy už v 18 letech: Smrt chodce (†41) před očima manželky!

Video se připravuje ...
Tragédie ve Španělsku: Po srážce vlaků zemřelo nejméně 50 lidí.

Témata:
schůzestarostkaelektrokolosrážka vlaku s osobouměstysČeské Budějoviceželezniceosobní vlakVeselí nad LužnicíVolby do zastupitelstev obcí v ČeskuŠevětín
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Velká oslava 98. narozenin Yvetty Simonové: Mrazivá slova o stovce!
Velká oslava 98. narozenin Yvetty Simonové: Mrazivá slova o stovce!
Aha!
Vychyluje se až o 12 metrů a ročně ji zasáhne 600 blesků: Fakta o soše Svobody, která překvapí
Vychyluje se až o 12 metrů a ročně ji zasáhne 600 blesků: Fakta o soše Svobody, která překvapí
Dáma
55 tipů na vánoční dárky, které nadchnou každého kluka
55 tipů na vánoční dárky, které nadchnou každého kluka
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Moje zdraví
20 nejkrásnějších vánočních trhů Evropy 2026: Praha boduje, první místo ale překvapí
20 nejkrásnějších vánočních trhů Evropy 2026: Praha boduje, první místo ale překvapí
e15
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Reklama
Zemřel Ivan Bican, syn legendy Slavie. Nezbyl nikdo, kdo by ho pochoval, prozradil starosta
Zemřel Ivan Bican, syn legendy Slavie. Nezbyl nikdo, kdo by ho pochoval, prozradil starosta
iSport
Babiš oprášil rétoriku komunistů. Studenti se prý nechali zneužít, o Slovensku se u nás lže
Babiš oprášil rétoriku komunistů. Studenti se prý nechali zneužít, o Slovensku se u nás lže
Reflex