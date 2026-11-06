Vlak u Ševětína zabil ženu: Zemřela bývalá starostka?!
Tragédie na železnici u Ševětína má možná překvapivé rozuzlení. Po střetu s osobním vlakem mezi Ševětínem a Dynínem zemřela žena. Policisté poblíž kolejí našli elektrokolo a obrátili se na veřejnost s žádostí o pomoc. V obci se mezitím začalo spekulovat, že by mohlo jít o bývalou starostku.
Městys Ševětín zasáhla tragická událost. V pondělí 2. listopadu krátce po půl sedmé ráno srazil osobní vlak na trati mezi Ševětínem a Dynínem ženu. Ta utrpěla natolik vážná zranění, že na místě zemřela. V městysi se přitom stále hlasitěji mluví o tom, že by mohlo jít o bývalou starostku, uvedl Deník.cz.
Důležité zasedání
Hrůzné chvíle se odehrály přímo u Ševětína. Ve vlaku v tu dobu cestovalo necelých třicet lidí. Provoz na důležité železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí se kvůli neštěstí na několik hodin zastavil. Policisté se po nehodě obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při zjišťování totožnosti zemřelé ženy. Stopou se stalo elektrokolo, které se našlo nedaleko místa neštěstí. Právě na něm mohla žena k železniční trati přijet.
V Ševětíně se už během úterý začalo šuškat, že obětí by mohla být dlouholetá starostka Romana Hajská. Obavy zesílila její nepřítomnost na ustavujícím zasedání zastupitelstva téhož dne večer. Na důležité schůzi se totiž volilo nové vedení městyse. Bývalá starostka v říjnových komunálních volbách znovu získala mandát zastupitelky. Kandidovala za uskupení Ševětín pro všechny generace. Přesto na důležitém jednání chyběla. Tomu, že by se mohlo jednat o bývalou starostku, také nasvědčuje oznámení na sociálních sítích městyse. Ševětín oznámil, že se v sobotu 7. listopadu uskuteční mše svatá za zesnulou Romanu Hajskou v kostele svatého Mikuláše v Ševětíně.
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